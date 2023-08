Als Paul Rudd von seiner Superhelden-Rolle im MCU erzählte, lachten die Leute nur

Immortals of Aveum möchte für ein grandioses visuelles Erlebnis sorgen. Genau das zeigt der neue Trailer, der glatt eine Szene in einem Kinofilm sein könnte.

Pedro Pascal schlief während der Dreharbeiten zu einer berühmten Szene mit „dem Berg“ in Game of Thrones ein

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ant-Man And The Wasp: Quantumania Trailer

In einem Gespräch mit Marvel-Kollege Chris Evans (Captain America) im Rahmen des Variety-Formats Actors on Actors sprach der Schauspieler davon, wie die Leute reagierten, als er ihnen von seiner Rolle im MCU erzählte.

In 3 Solo-Filmen sowie mehreren Auftritten in anderen Marvel-Titeln übernahm der Schauspieler Paul Rudd schon die Rolle des Superhelden Ant-Man.

Insert

You are going to send email to