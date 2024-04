Transformers bekommt dieses Jahr einen neuen Film, doch die Community weiß nicht, was sie davon halten soll

Wann startet Transformers One? Noch dieses Jahr könnt ihr euch den neuen Transformers-Film reinziehen. Am 10. Oktober 2024 startet er in den deutschen Kinos.

Wer ist an dem Film beteiligt? Die Regie führt Josh Cooley, der auch schon für Toy Story 4 verantwortlich war. Als Produzenten sind Lorenzo di Bonaventura, Michael Bay und Steven Spielberg gelistet, die den Film in einer Co-Produktion mit Hasbro kreieren.

Worum wird es in dem neuen Film gehen? Transformers One ist ein Prequel, dass sich um die beiden Transformers Orion Pax aka Optimus Prime und D-16 aka Megatron und ihre gemeinsame Vergangenheit dreht.

Heute, am 18. April 2024 erschien der erste Trailer zu Transformers One und damit dem achten Film der bekannten Sci-Fi-Actionfilm-Reihe.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to