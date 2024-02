Er könnte ihr Vater sein: 7 Filmpaare, bei denen die Altersunterschiede enorm sind

Dass vor allem Frauen in Hollywoodfilmen gemeinsam mit älteren Männern ein Paar spielen, ist keine Seltenheit. Jedoch gibt es einige Filmpartner, die so große Altersunterschiede aufweisen, dass er ihr Vater sein könnte.

Während einer Redaktionskonferenz sprachen wir zufällig über das Thema Alter in Hollywood. Dabei sind uns ein paar Filmklassiker eingefallen, in denen der Altersunterschied zwischen den Paaren im Film sehr hoch war und dass das keine Seltenheit in Hollywood ist.

Wir haben sieben solcher Filmpaare herausgesucht.

1. Verlockende Falle – 39 Jahre Unterschied

Catherine Zeta-Jones und Sean Connery in Verlockende Falle

In Verlockende Falle aus dem Jahr 1999 soll Gin Baker dem Meisterdieb Robert McDougal eine Falle zu stellen, um ihn dann zu auf frischer Tat zu überführen.

Gespielt wird die Versicherungsermittlerin von der 29-jährige Catherine Zeta-Jones, während Sean Connery (Mc Dougal), zum Zeitpunkt als der Film erschien, 68 Jahre alt war.

2. Magic In The Moonlight – 28 Jahre Unterschied

Emma Stone und Colin Firth in Magic In the Moonlight

In der Komödie und Liebesgeschichte Magic In The Moonlight (2014) soll Stanley, gespielt von einem 53-jährigen Colin Firth, die Tricks einer Hochstaplerin aufdecken und sie damit als Betrügerin enttarnen. Jedoch verfällt er dabei langsam ihrem Charme. Sophie wurde von Emma Stone gespielt, die damals 25 Jahre alt war.

3. Lost in Translation – 34 Jahre Unterschied

Bill Murray und Scarlet Johansson in Lost in Translation

Die Komödie Lost in Translation kam im Jahr 2003 heraus. In ihr geht es um Bob Harris, gespielt von Bill Murray, einen Filmstar mitten in der Midlife-Crisis. Dieser begegnet in einem Hotel in Tokio der jungen Frau Charlotte (Scarlett Johansson), die in einer unglücklichen Ehe steckt. Kurz darauf entwickeln sich Gefühle zwischen den beiden.

Dabei ist der Hauptdarsteller zum Film-Release 52 Jahre alt – Scarlett Johansson zu dem Zeitpunkt 18 Jahre.

4. Poison Ivy – Die tödliche Umarmung – 41 Jahre Unterschied

Tom Skerrit und Drew Barrymore in Poison Ivy

Poison Ivy – Die tödliche Umarmung ist ein Erotikfilm aus dem Jahr 1992, bei dem die junge Ivy bei der Familie ihrer Freundin Sylvie unterkommt und schon bald die Aufmerksamkeit des Vaters auf sich zieht.

Ivy wurde von Drew Barrymore gespielt, die beim Erscheinen des Films mit 17 Jahren minderjährig war. Der Vater von Sylvie, gespielt von Tom Skerrit, war zu dem Zeitpunkt 58 Jahre alt.

5. Dritte Person – 32 Jahre Unterschied

Liam Neeson und Olivia Wilde in Dritte Person

Dritte Person ist ein Drama und erschien im Jahr 2013. Es erzählt drei verschiedene Handlungsstränge mit unterschiedlichen Figuren, die nach und nach zusammengeführt werden.

Einer der Handlungsträger ist der Schriftsteller Michael, der vom damals 61-jährigen Liam Neeson gespielt wurde. Er hat mit Anna eine neue junge Geliebte gefunden: Sie wird von Olivia Wilde gespielt, die zum Erscheinen des Films 29 Jahre alt war.

6. Ein perfekter Mord – 28 Jahre Unterschied

Michael Douglas und Gwyneth Paltrow in Ein perfekter Mord

Ein perfekter Mord ist ein Drama aus dem Jahr 1998. In ihm geht es um den Unternehmer Steven Taylor, gespielt vom damals 53-jährigen Michael Douglas.

Seine Ehefrau, die von Gwyneth Paltrow (25 Jahre) gespielt wird, wendet sich jedoch zunehmend von ihm ab und bandelt mit einem Künstler an (Viggo Mortensen). Doch das passt dem kontrollsüchtigen Steven Taylor überhaupt nicht und er plant den Mord an seiner Frau.

7. Schuld daran ist Rio – 32 Jahre Unterschied

Michelle Johnson und Michael Caine in Schuld daran ist Rio

Schuld daran ist Rio kam im Jahr 1984 heraus und ist eine Komödie von Stanley Donen. In ihr reisen zwei Männer gemeinsam mit ihren Töchtern in den Urlaub.

Dabei verguckt sich der 50-jährige Matthew Hollis, gespielt von Michael Caine, in das Kind seines Kumpels, Jennifer Lyons. Sie wird von der gerade einmal 18 Jahre alten Michelle Johnson verkörpert.

Um Alter geht es auch in dieser Liste auf MeinMMO: 10 Schauspieler, die einen späten Durchbruch hatten