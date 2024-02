10 Schauspieler, die einen späten Durchbruch hatten

Es ist niemals zu spät, mit der Schauspiel-Karriere durchzustarten. Das beweisen immer wieder diverse Hollywood-Darsteller, die erst spät den Karriere-Durchbruch feierten. Hier haben wir euch 10 bekannte Schauspieler gelistet, die erst mit 30+ international groß rauskamen.

1. Morgan Freeman

Morgan Freeman als Gott

Morgan Freeman wurde am 1. Juni 1937 in Memphis, Tennessee geboren. Zunächst ging er zur US-Luftwaffe und arbeitete dort vier Jahre lang als Mechaniker. Danach zog es ihn weiter ins Theater, wo er als Darsteller viermal mit den Obie Awards ausgezeichnet wurde.

Doch seinen großen Durchbruch in der Karriere hatte Morgan Freeman erst mit rund 50 Jahren in der Rolle des Chauffeurs in der Tragikomödie Miss Daisy und ihr Chauffeur (1989). Inzwischen kennt man ihn etwa auch als Klavierstimme in Unleashed – Entfesselt oder als Gott in Bruce Allmächtig.

2. Sylvester Stallone

Sylvester Stallone als Rocky

Sylvester Stallone gehört inzwischen zu den absoluten Action-Legenden Hollywoods. Geboren wurde der Schauspieler am 6. Juli 1946. Obwohl ihm Lehrer aufgrund einer Muskellähmung im Gesicht von einer Schauspiel-Karriere abrieten, wollte Stallone unbedingt in der Branche arbeiten.

Sein großer Durchbruch gelang ihm aber erst im Alter von 30 Jahren mit dem Film Rocky, der im April 1977 erschien. Danach folgten Fortsetzungen zum Boxer-Film sowie mehrere Rambo-Streifen, die ihn nach und nach als eine feste Action-Größe in Hollywood etablierten.

Doch bevor ihm der große Filmhit Rocky gelang, hatte der Schauspieler mit finanziellen Problemen zu kämpfen und musste sogar seinen Hund verkaufen, um sich Essen für seine Familie leisten zu können,