Neues Action-RPG für PS5 sorgt für Freude unter Fans, aber ein wichtiges Feature fehlt

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, warum 2 Items in Diablo 4 von Blizzard deaktiviert werden mussten.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

Demgegenüber ist festzuhalten, dass es bereits ein Dragon’s Dogma Online gab, was allerdings schon 2019 seine Server herunterfahren musste. Dieser Titel war ein Action-MMO, das es Spielern erlaubte, in kleinen Gruppen die Welt von Dragon’s Dogma zusammen zu erleben. Dabei fungierten Städte als Hub, wo man sich zu Gruppen arrangieren konnte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was für ein Feature fehlt beim Spiel? Obwohl die erweiterte KI im Nachfolger das Gruppengefühl neu interpretiert, gibt es Fans wie beispielsweise Kotaku-User Connor ****less, der zwar die Aussage von Itsuno lobt, allerdings auch ein Detail vermisst ( via Kotaku ). So sagt:

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

Insert

You are going to send email to