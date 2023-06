Das erfolgreichste Spiel der Welt bekommt ein Spin-Off mit Open World – Zeigt actionreiche Multiplayer-Kämpfe

Honor of Kings ist ein LoL-Klon aus China, der 2022 die meisten Einnahmen aller Videospiele generiert hat. Nun arbeiten die Entwickler an Honor of Kings World, einem Open-World-Spiel mit AAA-Budget und schicker Grafik.

Was ist Honor of Kings World? Das ist noch nicht so richtig klar. Es soll ein Live-Service-Game werden und eine große, offene Spielwelt bieten, die die chinesische Mythologie thematisiert:

Die Kämpfe wirken in den Trailern sehr actionreich. Ihr müsst aktiv ausweichen, um schweren Angriffen von Gegnern zu entgehen.

Es gibt mindestens fünf verschiedene Spielweisen, denn in den Trailern sind ein Schwertkämpfer mit einem Schwert, eine Schwertkämpferin mit zwei Schwertern, ein Kanonenschütze, ein Fernkämpfer mit Pfeil und Bogen und eine Magierin zu sehen. Ob es sich dabei aber um feste Klassen oder Charaktere handelt, ist noch unklar.

Ihr werdet in der Spielwelt gleiten, schwimmen und Doppelsprünge nutzen können.

Die Spielwelt ist bunt, aber sehr hübsch gestaltet.

Man scheint das Spiel alleine oder im Koop erleben zu können. Insgesamt erinnert es ein wenig an die “Monster Hunter”-Reihe

Beim World-Building und der Story soll der Romanautor Liu Cixin beteiligt sein, der den ersten chinesischen Cyberpunk-Roman 1989 und den Sci-Fi-Roman “The Three-Body Problem” geschrieben hat. Allerdings steht er wegen seiner Sichtweisen zu Internierungslagern in China und Aussagen zur unterdrückten Minderheit der Uiguren in der Kritik (via theguardian.com).

Was ist jetzt neu? Erstmals wurde ein Trailer veröffentlicht, in dem Multiplayer-Kämpfe zu sehen sind. In den Szenen sind jeweils drei Spieler gleichzeitig unterwegs. Unklar ist, ob dies bereits der maximalen Spielerzahl entspricht.

Honor of Kings World spielt in der Welt des erfolgreichsten Videospiels 2022

Auf welchem Spiel basiert das neue Game? Das MOBA Honor of Kings ist das erfolgreichste Videospiel der Welt (via BusinessofApps). Alleine 2022 machte es 1,65 Milliarden Dollar Umsatz und lag damit deutlich vor Spielen wie Genshin Impact (1,25 Milliarden), PUBG Mobile (1,12 Milliarden) und Candy Crush (1 Milliarde).

Es hat zudem eine bewegte Entwicklungsgeschichte. Tencent wollte ursprünglich ein LoL-Mobile zusammen mit Riot Games entwickeln, doch die lehnten ab. Daraufhin wurde der Klon Honor of Kings geschaffen, der später als Arena of Valor auch im Westen erschien. Während das Mobile-Game hier nur durchwachsen ankam, ist es in der Heimat China ein riesiger Hit. 2020 sollen sich rund 100 Millionen Spieler pro Tag eingeloggt haben.

Honor of Kings Worlds ist nun ein komplett neues Spiel, das jedoch in der gleichen Welt beheimatet ist.

Auf welchen Plattformen wird es erscheinen? Das neue Open-World-Spiel soll für PC und “weitere Plattformen” erscheinen. Eine Mobile-Version gilt als sehr sicher, immerhin wird das neue Spiel von TIMi entwickelt.

TIMi ist eine Tochter von Tencent und bekannt für Titel wie Call of Duty: Mobile, dem Mobile-Racer Speed Drifters und Pokémon Unite, das für Switch und Smartphones erschien.

Kommt es zu uns in den Westen? Sehr wahrscheinlich. Bisher erschienen alle Titel von TIMi weltweit, wenn auch teilweise unter anderem Namen. Außerdem haben sie direkt bei der Ankündigung von Honor of Kings World die Gründung eines neuen Studios in Montreal bekannt gegeben.

Was sagt ihr zu Honor of Kings World? Sprechen euch die Grafik, das Setting und die Kämpfe an?

Weitere Koop-Spiele findet ihr übrigens hier: Top 25 der besten Koop-Spiele 2023 für PC, PS5, Xbox und Switch – WIR haben gewählt.