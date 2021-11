Das beliebteste Spiel der Welt kriegt ein Spin-Off mit Open World – Seht hier den Trailer

Tencent und TiMi Studio haben angekündigt, an einem Open-World-Spin-Off zum erfolgreichsten Spiel der Welt, Honor of Kings zu arbeiten. MeinMMO fasst alle Infos für euch zusammen.

Was ist das für ein Spiel? Honor of Kings hat eine lange Vorgeschichte, die mit League of Legends zusammenhängt. Nach der Übernahme von LoL-Entwickler Riot Games durch Tencent wollte der chinesische Publisher eine Mobile-Version von LoL entwickeln lassen.

Riot weigerte sich jedoch, es gab damals eine Menge Ärger zwischen dem Studio und seinen Bossen bei Tencent. So ließ Tencent stattdessen den LoL-Klon Honor of Kings entwickeln.

In Europa heißt das Spiel Arena of Valor. Während der europäische Mobile-Ableger allerdings scheiterte, verzeichnet Honor of Kings heute die höchsten Spielerzahlen überhaupt.

Das oben gezeigte Titelbild ist ein offizielles Artwork zu Honor of Kings.

Das Spiel verzeichnete letztes Jahr über 100 Millionen aktive Nutzer pro Tag (via dotesport.com). Auch bei den Einnahmen feierte es höhere Erfolge, als beispielsweise das Gacha-MMO Genshin Impact, das bereits Unmengen an Geld eingenommen hat.

Auf diesen Erfolg möchte man nun offenbar aufbauen und das Universum in Form eines Open-World-Spin-Offs mit dem simplen Namen “World” auf mehreren Plattformen. Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

AAA-Open-World wie Genshin Impact mit umstrittenem Autor?

Das wissen wir zum Spin-Off: Viele Details gibt es zum Spiel noch nicht. Sicher ist, dass es ein AAA-Budget bekommt und somit viel Geld in die Entwicklung gesteckt wird.

Entwickelt wird World ebenfalls von TiMi Studio.

Auf der offiziellen Website gibt das Studio zudem an, an einem Spiel mit Life-Service-Komponenten und Open World zu arbeiten (via TiMi Studios), das die chinesische Mythologie thematisiert. Das passt sehr gut zu den gezeigten Szenen aus dem Trailer.

Dort sieht man einen Kampf gegen ein feuriges Monster, bis plötzlich ein gigantischer Drache in den Kampf platzt. Anschließend sehen wir einen fliegenden Wal mit zwei darauf sitzenden Personen, die auf eine chinesisch aussehende Stadt zufliegen.

Beim World-Building und der Story soll der bekannte chinesische Romanautor Liu Cixin beteiligt sein, dessen Sci-Fi-Roman The Three-Body Problem gerade von Netflix adaptiert wird.

Der Autor steht aber wegen seiner Sichtweisen zu Internierungslagern in China und Aussagen zur unterdrückten Minderheit der Uiguren in der Kritik. (via theguardian.com)

Wann soll das Spiel kommen und für welche Plattformen erscheint es? Das ist bisher noch nicht bekannt. Wir wissen nur, dass das Spin-Off auf “mehreren Plattformen” weltweit veröffentlicht werden soll.

Was ist das für ein Entwickler-Studio? TiMi Studio ist für diverse Mobile-Titel bekannt. Neben Honor of Kings hat das Studio populäre Titel wie Pokémon Unite und CoD Mobile auf dem Portfolio.

Ein Open-World-Spiel wäre allerdings etwas Neues in der Geschichte des Entwicklers.