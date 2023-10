Mann kritisiert die mächtigste Frau auf YouTube: Sagt nun, sie belästigte ihn zu Hause, fordert ihren Bann

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

In diesem Fall kreuzen sich also gleich 3 aktuelle Streitthemen um Content-Creators. Ob YouTube hier wirklich der Bitte von jacksfilms nachkommt und SSSniperWolf bannt, scheint jedoch ziemlich unwahrscheinlich zu sein.

Was man hier auch sieht: „Kleinere“ YouTuber haben oft großen Erfolg mit Inhalten, in denen sie größere YouTuber angreifen und kritisieren. Ihr Kanal erreicht mit dieser Form von Inhalt oft höhere Aufrufe als mit den normalen Inhalten: Ihnen wird dann wiederum vorgeworfen, sich auf Kosten anderer „hochzuziehen“ und dass es ihnen gar nicht um die Kritik, sondern nur ums Drama gehe.

Reaction-Content ist seit Wochen in der Kritik: Das sei „billiger Content“; der keine Mühe erfordert und kleinere Kanäle, die eigene Inhalte erstellen, um den Ruhm bringt, während die großen Creators davon profitieren. Wenn jeder nur noch reagiere, mache niemand mehr was Spannendes, sagen die Kritiker.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für jackfilms ist hier eine Grenze überschritten. Er fordert YouTube und Instagram auf, SSSniperWolf zu bannen. Er fühle sich in seinem Haus nicht mehr sicher. Keinem Menschen dürfe es erlaubt sein, seinen Internet-Ruhm zu nutzen, um jemanden so einzuschüchtern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er und seine Frau fühlten sich nun „nicht mehr so sicher“. Er übe nur konstruktive Kritik an der Person, sie wolle jetzt wohl ihre Follower nutzen, um ihn einzuschüchtern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er sieht die Reaction-Videos der YouTuberin als „Content_Klau“ an, weil sie nicht genug macht, um ihren Reaction-Videos eine eigene Note zu verleihen: Ihre Inhalte seien nicht „transformativ“, fügen den Videos, auf die sie reagiert, also zu wenig hinzu.

Das ist die Kritik: Der deutlich kleinere, aber immer noch riesige YouTuber jackflims (4,88 Mio. Abonnenten) hat sich in den letzten 3 Monaten immer wieder mit SSSniperWolf beschäftigt: Von 8 Videos, die er in der Zeit hochlud, drehten sich 5 um die YouTuberin. Diese Videos erreichen auch deutlich höhere Aufrufzahlen als andere Inhalte seines Kanals.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Insert

You are going to send email to