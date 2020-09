Steven „Boogie2988“ Williams hat fast 5 Millionen Abonnenten auf YouTube und gilt als ein wichtiger Kommentator im Gaming-Bereich. Der war nun in eine Fehde mit einem anderen YouTuber, Frank Hassle, verwickelt. Das eskalierte, nachdem Hassle zum Haus von Boogie kam und ihn dort beleidigte. Boogie gab einen Warnschuss aus einer Pistole auf ihn ab.

Das sind die beteiligten Personen:

Steven „Boogie2988“ Williams (46) ist seit 2006 auf YouTube aktiv. Bekannt wurde er für die Figur des „Francis“, ein Parodie-Charakter: Ein Mega-Nerd, der über alles Mögliche schwadroniert.

Boogie ist seit Ewigkeiten ein großer YouTuber und ließ Fans über die Jahre an seinem turbulenten Leben teilnehmen. So kämpfte er mit seinem Gewicht, ließ sich einen Magenbypass legen, hat eine Scheidung durchgemacht und schlägt sich mit einigen psychischen Problemen rum.

Boogie2988: Mit einer Parodie auf den typischen Nerd wurde er ein berühmter YouTuber.

Frank Hassle ist ein deutlich kleinerer Content-Creator, der mittlerweile auf YouTube gesperrt ist. Der ist ein Troll der harten Sorte: Sein Content besteht daraus, Leute zu belästigen und sich dann über deren Reaktion zu amüsieren.

Daniel „Keemstar“ Keem ist ein dritter YouTuber, der als Host und Turnier-Veranstalter auftritt, aktuelle Themen aus der Community behandelt und dabei gerne Benzin in jedes Feuer gießt, das er finden kann. Seine Haupt-Show heißt „Drama Alert“ und wird dem Namen gerecht.

So sah das im Interview aus: (von links) Boogie, Keemstar, Frank Hassle. Quelle: Storyfire

Boogie fühlt sich seit 3 Monaten von Hassle belästigt

So lief die Fehde ab: Seit drei Monaten ist Boogie ins Visier von Frank Hassle geraten. Der machte sich einen Spaß daraus, anzudeuten, er werde zu Boogie nach Hause gehen, bei ihm klingeln und dann Gott-weiß-was mit ihm anstellen.

Der YouTube-Star warnte ihn, wenn er das mache, werde er auf ihn schießen. Er leide unter einer Angststörung. Frank Hassle bedrohe ihn. Boogie werde sich, seinen Besitz und seine Lieben mit der Waffe schützen.

Hassle findet das wahnsinnig lustig und jede Drohung scheint ihn nur noch mehr anzustacheln.

Die Rollen waren klar verteilt: Frank Hassle war der Aggressor – Boogie von Anfang an in der Defensive und in der Opferrolle.

Frank Hassle teilte Boogie seinen Standort mit

Wie die Fehde genau begann, ist nicht ganz klar. Angeblich soll Hasle den YouTube-Star dafür verantwortlich machen, dass sein eigener Kanal auf YouTube gesperrt wurde.

Boogie streitet das aber ab und sagte, Hassle hätte auf reddit schon gleich zu Beginn geschrieben, er wolle zu ihm nach Hause kommen. Das streitet Hassle wiederum ab.

Boogie sagt: Er hat den Kanal von Hassle nicht löschen lassen. Er hat es echt satt, das Opfer zu sein.

Offenbar haben Fans diesen Konflikt zusätzlich befeuert: Boogie ist jemand, der aktuell sensibel auf Belästigung reagiert. Frank Hassle ist jemand, der Leute gnadenlos belästigt. Augenscheinlich fanden es einige lustig, den einen auf den anderen zu hetzen.

„Mach doch, du Pussy“

Das geschah kurz vor dem Schuss: Der Streit eskalierte über Social Media weiter. Keemstar bekam Wind von der Sache und lud die beiden zu einem Video-Interview in seine Show „Drama Alert“ ein. Da schaukelten sich beide gegenseitig immer weiter hoch:

Frank Hassle deutete an, er sei schon „in der Stadt von Boogie“ und werde bald vorbeikommen

Boogie sagte einerseits, das solle er auf gar keinen Fall machen. Hassle löse eine Angststörung bei ihm aus. Boogie sagte, er habe seit 24 Stunden nicht mehr geschlafen. Hassle triggere sein Post-Traumatisches-Stress-Syndrom und das mache ihn alles fertig. Andererseits sagte er auch: Der solle ruhig vorbeikommen – dann werde er das Leben von Frank Hassle beenden.

Das Interview war so brisant, dass Keemstar davon absah, es gleich zu veröffentlichen. Er machte sich offenbar Sorgen um den Geisteszustand von Boogie, der in der Show aufgelöst wirkte und mehrfach Drohungen aussprach.

Letztlich hatten sich beide mit ihren öffentlichen Aussagen in eine ausweglose Situation geredet: Beide hatten einander gedroht und den anderen aufgefordert, die Drohung doch wahrzumachen.

Augenscheinlich wollte keiner nun zurückweichen.

Noch nach dem Interview diskutierten die beiden weiter. Boogie nennt Hassle da Pussy und sagt „Komm doch, komm doch.“ Er droht ihn mehrfach, ihn umzubringen, während Hassle das brüllend lustig findet. Keemstar versucht Boogie zu beruhigen, der müsse doch merken, was Hassle für ein Troll sei und dass ihn die Reaktion nur noch weiter anstachelt.

Dieses bild von Boogie mit der Waffe wurde gestern Abend kurz vor 23 Uhr geteilt.

So ging das aus: Tatsächlich gibt es jetzt Aufzeichnungen davon, dass Frank Hassle beim Haus von Boogie auftaucht und ihn dort weiter beleidigt. Er steht vor der Haustür, klingelt, brüllt Beleidigungen raus, nennt Boogie feige und fett. Hassle fordert: „Der solle doch schießen“ und seine Drohung wahrmachen.

Man hört dann, wie Boogie tatsächlich einen Warnschuss abgibt.

Von dem Schuss gibt es nur Tonaufzeichnungen, aber offenbar ist Hassle von dem Warnschuss dann doch beeindruckt und verlässt das Grundstück doch endlich. Hassle scheint es nicht fassen zu können, dass Boogie wirklich eine Waffe hat. Die beiden beleidigen einander noch weiter, aber das Feuer ist ein bisschen raus.



Vorfall hat offenbar juristisches Nachspiel

Das sagt Boogie jetzt: In einem Video stellt Boogie den anderen als „Stalker“ hin. Er habe sich nur gewehrt. Er nimmt das als Beispiel dafür, dass man auf keinen Fall zu einem YouTuber nach Hause gehen sollte. Bei dem Vorfall hätte jemand ernsthaft zu Schaden kommen könne.

Viel mehr könne er dazu nicht sagen, das sei jetzt eine laufende polizeiliche Untersuchung.

Boogie sagt, er habe noch mehr Aufnahmen von dem Vorfall, könne die zwar nicht auf YouTube zeigen, aber habe sie den Behörden übergeben.

Boogie will Hassle nun offenbar auch verklagen und ihm eine Unterlassungs-Anordnung verpassen, die es Hassle verbietet, sich ihm zu nähern (via twitter).



Erbarmungsloser Troll gegen „Lass mich endlich in Ruhe“

Das steckt dahinter: Wenn man sich das Interview mit den beiden anschaut, sieht man, was das für eine schwierige Lage ist (via storyfire):

Boogie hat offenbar psychische Probleme und warnt ständig, man solle ihn in Ruhe lassen. Der klingt wie jemand, der in die Enge getrieben ist und keinen Ausweg mehr sieht. Er nennt Hassle mehrfach einen Lügner und sagt, dessen Anschuldigungen völlig aus der Luft gegriffen – den juckt das aber kaum.

Frank Hassle hingegen feixt die ganze Zeit und zeigt überhaupt keine Empathie. Er stellt sich als jemand dar, der das alles wahnsinnig lustig findet und dem ohnehin keiner was kann. Er stehe auf alles, was witzig ist, und das hier sei zum Brüllen komisch.

Sogar Keemstar scheint die Situation zunehmend unangenehmer zu werden, die er geschaffen hat. Er bemüht sich um Sachlichkeit

Aus deutscher Sicht ist es ziemlich irritierend, dass Boogie es so darstellt, als wäre es das Normalste der Welt mit einer Waffe auf Eindringlinge zu feuern. In Deutschland würde man in so einem Fall dringend dazu raten, die Behörden einzuschalten und nicht das Recht in die eigenen Hände zu nehmen.

Bei ihnen brach ein Fan mal ein.

Es scheint für YouTuber eine echte Gefahr zu sein, dass Fans bei ihnen zu Hause auftauchen. 2018 ist das einem YouTube-Paar mal passiert. Ein geistig verwirrter Fan war wohl in die Frau verliebt und fuhr 11 Stunden zu denen nach Hause. Der Einbrecher starb dann während eines Schusswechsels mit der Polizei:

