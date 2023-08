Twitch-Streamer wird auf ein Date mit 17 Frauen geschickt, versucht verzweifelt, nicht gecancelt zu werden

Der YouTuber Rezo (30) hatte für ein Video ein Date mit 17 Frauen. Auf Twitch sieht er sich selbst dabei zu und kann kaum hinsehen. Denn für ihn ist das Format offenbar vor allem ein Spießrutenlauf, um bloß nicht ins Fettnäpfchen zu treten.

Was war das für eine Situation? Die „Dates“ fanden im Rahmen einer Video-Reihe des YouTubers Sebastian “Rewinside” Meyer statt.

In 3 Runden wird der Teilnehmer mit 15 – in Rezos Fall 17 – Kandidatinnen konfrontiert, aus denen er am Ende eine auswählen soll. Wie Rezo betont, gehe es dabei nicht darum, die große Liebe zu finden: Allen Beteiligten sei bewusst, dass es sich nur um ein Video handle und alles „nur zum Spaß“ sei.

Nach dem Twitch-Newcomer LetsHugo nahm nun Rezo, vielen bekannt als der „Zerstörer der CDU“, an dem Format teil. Dem war die ganze Aktion von Anfang bis Ende einfach nur furchtbar unangenehm. Für den maximalen „Cringe“-Faktor reagiert der 30-Jährige auf Twitch gemeinsam mit seinen Zuschauern auf das Video.

Rezo steht 17 Frauen beim Speed-Dating gegenüber, kommt nicht drauf klar

Wie lief das große Speed-Date für Rezo? Bevor es überhaupt losgeht, warnt der Streamer seine Zuschauer bereits: Das werde jetzt richtig unangenehm, dafür sei das Format aber auch da. In der ersten Runde hat Rezo nur wenige Sekunden Zeit, sich zu entscheiden, ob er eine Kandidatin mit in die nächste Runde nehmen möchte. Nur knapp die Hälfte der 17 Frauen darf er weiterkommen lassen.

Bereits bei der ersten Kandidatin ist der YouTuber sichtlich überfordert: Denn sie eröffnet das Gespräch mit der Frage, ob er sie genau so zerstören könnte wie die CDU. Rezo sagt in seiner Reaction, er sei so aufgeregt gewesen und das sei das Erste, was er gehört habe.

Der 30-Jährige ist sichtlich verlegen und weiß gar nicht so richtig, was er dazu sagen soll. Also fragt er die Kandidatin nach ihrem Wohnort, mit dem diese sich allerdings bereits vorgestellt hatte – viel besser wird es in dem 54-minütigen Video dann auch nicht mehr.

Die ganze Reaction von Rezo könnt ihr euch hier anschauen:

Bloß nichts Falsches machen

Warum ist Rezo das so unangenehm? Abgesehen davon, dass dem 30-Jährigen bereits die Ausgangs-Situation unangenehm ist, kommen für ihn auch noch einige erschwerende Faktoren hinzu. So ist er sehr darauf bedacht, wie er in dem Video rüberkommt.

Für die Zuschauer sieht es so aus, als befinde sich der Teilnehmer alleine in einem Raum und die Kandidatinnen kommen nacheinander zu ihm hinein. Doch wie Rezo erklärt, hätten alle 17 Kandidatinnen mitsamt mitgebrachten Freundinnen mit im Raum gesessen – er sei da also alleine mit 25 Frauen gewesen.

Die Kandidatinnen abzuweisen, fällt dem YouTuber sichtlich schwer. Er möchte wohl nicht, dass sich irgendjemand schlecht fühlt und betont immer wieder, dass es alles tolle Frauen gewesen seien.

Einige Kandidatinnen sind sehr jung, was für Rezo ein sofortiges Ausschluss-Kriterium ist. Für ein Video mit einer 18-Jährigen zu flirten, kommt für den 30-Jährigen nicht infrage.

Bereits hier entsteht der Eindruck, dass der Content Creator unzählige verschiedene Arten im Kopf hat, wie das Ganze schiefgehen und er schlecht dastehen könnte. Er scheint zu versuchen, allen möglichen Kritikern zuvorzukommen.

Das Design der zweiten und dritten Runde ist dann darauf ausgelegt, dass es zum Körperkontakt zwischen Rezo und den noch verbliebenen Kandidatinnen kommt und auch hier ist der Content Creator sehr auf seine Außenwirkung bedacht.

So analysiert er die Körpersprache der Frauen genau, um zu zeigen, dass keinesfalls etwas passiert sei, das von der Kandidatin nicht gewollt war: Ja, da hätte er zwar seine Hand auf ihrem Oberschenkel gehabt, aber sie würde ihre Hand ja immer wieder auf seine legen und ihn damit quasi an Ort und Stelle halten.

Außerdem sei er einfach sehr “touchy”, das habe nichts mit Flirten zu tun. Auch Freunden würde er etwa beim Sprechen eine Hand auf die Schulter legen. Der YouTuber tut also alles, um bloß nicht übergriffig rüberzukommen.

Hätte schlimmer sein können

Wie fällt das Urteil aus? Am Ende ist Rezo mit seiner Darbietung dann doch ganz zufrieden. Es sei zwar unangenehm gewesen, aber es hätte schlimmer sein können, so der Streamer. Ihm war es wichtig, nicht aufdringlich oder allzu bemüht zu wirken, das ist ihm wohl ganz gut gelungen.

Auch von den Zuschauern gibt es Lob: Neben dem Fremdschämen fällt den Fans vor allem positiv auf, wie respektvoll Rezo mit den Kandidatinnen umgegangen sei.

Immerhin: Um ein unangenehmes Speed-Date mit 17 Frauen zu haben, müssen diese sich ja schon einmal grundsätzlich zu einem solchen Date bereit erklärt haben. Und auch wenn es Rezo sichtlich schwerfällt, Teilnehmerinnen auszusortieren, ist das wohl angenehmer, als von 8 Frauen gleichzeitig einen Korb zu bekommen:

