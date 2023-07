Der erfolgreichste Streamer auf Twitch kassiert von 8 Frauen gleichzeitig einen Korb

Der erfolgreichste Streamer auf Twitch ist der Franko-Kanadier Félix „xQc“ Lengyel (27). Er wurde jetzt das Ziel einer Aktion, die wohl das Ego jedes Mannes schrumpfen lassen würden. In einem Podcast zeigte man 8 Frauen ein Bild des Streamers mit nacktem Oberkörper und fragte, ob sie mit ihm ausgehen würden. Die Antworten waren niederschmetternd.

Wer ist das?

xQc war bis vor 5 Jahren ein mäßig erfolgreicher Overwatch-Profi, der auf Reinhard spezialisiert war und dadurch auffiel, dass er sich nicht unter Kontrolle hatte und ständig Probleme bekam, weil er links und rechts Leute beleidigte. Bei Strafen sagte er: Das sei nicht sein Fehler, der Twitch-Chat habe ihn erzogen. Dann werde man halt so wie er.

Als die E-Sport-Karriere zwangsweise schon mit Anfang 20 vorbei war und ihn kein Team mehr wollte, begann er eine Twitch-Karriere und dort gelang ihm mit seiner „rohen, hibbeligen“ Art ein kometenhafter Aufstieg. Er war offenbar eine Figur, mit der sich viele Zuschauer identifizieren konnten.

In den letzten 5 Jahren streamte xQc wie ein Irrer, zog an allen englischsprachigen Streamern vorbei und ist seit einigen Jahren die Nummer 1 auf Twitch. Privat läuft’s für ihn nur suboptimal: Er hat offenbar eine turbulente Beziehung hinter sich und hat jetzt mit einigen Problemen zu kämpfen. So ist ein 273.000 $ Sportwagen im Besitz seiner Ex-Freundin.

xQc ist im Moment noch der erfolgreichste Streamer auf Twitch, übers Jahr gesehen. Er wird den Platz wohl bald an KaiCenat verlieren, weil xQc nach einem Mega-Angebot jetzt häufiger auf Kick zu sehen ist und weniger auf Twitch streamt.

8 Frauen sagen: Sie würden mit xQc nicht ausgehen

Damit musste er sich jetzt rumschlagen: In einem Podcast, der auch als Video übertragen wurde, fragte der Host 8 Frauen, die so ungefähr im Alter von xQc sind, ob sie mit ihm ausgehen würden.

Dazu zeigte er ihnen ein Bild von xQc von dessen Instagram-Kanal, wie der 27-Jährige mit freiem Oberkörper ein Selfie macht.

Dieses Instagram-Bild von xQc ließ die Damen völlig kalt.

Die Reaktionen sind niederschmetternd:

Eine murmelte: „Ich bin größer als er“

Eine andere sagt: „Der muss mal ein Sandwich essen“

Allgemein ist da Ablehnung und kein Interesse bei den Damen zu sehen.

Der Host fragt dann:

„Lasst es mich so sagen: Ändert es etwas, dass er einer der meistgesehenen Twitch-Streamer ist. Der Typ macht wahrscheinlich Millionen $ im Monat?

Immer noch null Interesse bei den Frauen. Eine sagt: „Das macht’s noch schlimmer.“ Eine andere nuschelt: „Ich weiß gar nicht, was Twitch ist.“

Bei der Zielgruppe kann xQc offenbar nicht punkten.

„Geld spielt so lange keine Rolle, bis es drum geht, wer die Rechnung bezahlt“

Wie reagiert xQc darauf? Der sagt zum Desinteresse, den Frauen sei Geld so lange egal, bis der Kellner mit der Rechnung komme. Dann würden sie schon zu dem „Typen auf der anderen Seite des Tisches schauen.“

Er scheint deutlich zu machen: In solchen abstrakten Situationen würden Frauen sagen, ihnen sei Wohlstand bei einem Mann egal, in der Realität spiele Geld aber schon eine Rolle.

Die stehen wohl auf einen anderen Typen: Ich bin ein Höhlen-Goblin

Er sagt dann, er sei nicht beleidigt. Die Frauen seien „in den Club gehende, extrovertierte Super-Party-Mädchen“. Die würden auf einen anderen Typ Mann stehen: einen maskulinen, bärtigen, coolen Typen, der nach Szene und Unterhaltung klinge. So sei er nicht.

Die hätten sehr spezifische Vorstellung von einem Mann, das sei auch alles okay.

Ich bin ein Höhlen-Goblin. Ich habe einen kleineren Pool an Leuten, mit denen ich ausgehen kann. Es ist halt, wie es ist.

Dieses „it is what it is” ist mittlerweile zu einer Catch-Phrase von xQc geworden. Den Satz nuschelt er immer, wenn er mit etwas total unzufrieden ist, sich damit aber abfinden muss. Wenn er über seine On-Off-Freundin/Ex-Frau Adept spricht, hört man das „it is what it is“ besonders häufig.