MMORPGs bekommen große Erweiterungen und neue Klassen – Erscheinen auf Steam oder verschwinden mysteriös

Kurz vor dem Launch gibt es immer mehr neue Informationen zu WoW Dragonflight, doch nicht nur aus dem MMORPG von Blizzard gibt es Neues zu berichten. Was diese Woche passiert ist, erfahrt ihr hier bei MeinMMO im MMORPG-Wochenrückblick.

Die Highlights der Woche:

Die Diskussion der Woche: Unser Redakteur Alexander Leitsch hat Lost Ark mit Geld beworfen und seitdem macht es ihm viel mehr Spaß. Das löste eine spannende Diskussion aus.

Der Aufreger der Woche: In den meisten MMORPGs haben es Neulinge immer schwerer zu den Veteranen aufzuschließen, weil sie einfach keiner mitnehmen möchte.

Nicht nur mit Geld wird Lost Ark besser, auch mit einer Prise The Witcher:

Astellia ist zurück, aber in schlechter und Aura Kingdom verschwindet wortlos von Steam

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das MMORPG Astellia wurde eigentlich schon 2021 eingestellt, kommt nun aber unter dem Namen Astel of Atra zurück – und bringt dabei Blockchain und Kryptowährung mit.

Die nächste Erweiterung für das MMORPG-Urgestein EverQuest heißt Night of Shadows und erscheint am 6. Dezember (via mmorpg.com).

Mortal Online 2 bannt hunderte Accounts, weil sie einen Exploit nutzten, um dem Full-Loot-System des Spiels aus dem Weg zu gehen (via massivelyop).

Tower of Fantasy bringt mit seinem Update 2.1 erneut ein neues Gebiet und neue Herausforderungen (via massivelyop).

Metin 2 bekommt 18 Jahre nach seinem Release mit dem nächsten Update einen Battle-Pass (via gameforge.com).

Blessed Unleashed bekam diese Woche mit dem Assassine eine komplett neue Klasse spendiert (via steam).

Nach anhaltenden Problemen bei verschiedenen Zahlungen zieht der Publisher Aeria Games das MMORPG Aura Kingdom von Steam, und das, ohne vorher Bescheid zu geben (via massivelyop).

Das Monster-MMORPG Chimeraland bekommt in einem neuen Update Monster-Kinder und dazu den bekannten Neunschwänzigen-Fuchs (via massivelyop).

Umstrittenes MMORPG bekommt noch eine mobile Version – Startet Tests im Dezember

Was passierte bei den MMORPGs in Entwicklung?

Das Autoplay-MMORPG MIR 4 setzt auf Kryptowährung und gilt allgemein als umstritten. Nun erscheint mit MIR M ein neuer Ableger des Games mit ähnlichem Konzept, aber komplett für iOS und Android optimiert. Die ersten Beta-Tests dafür starten am 8. Dezember (via mirmglobal.com).

Auch Pantheon: Rise of the Fallen bringt neue Tests im Dezember. Das PvE-MMORPG startet seine Pre-Alpha-Tetss am 3. Dezember (via massivelyop).

Camelot Unchained bekommt 15 Millionen Dollar frisches Geld und verspricht damit Mittelalter-Schlachten für 1.800 Spieler.

Der MMORPG-Publisher Kakao Games hat mit seinem neuen Sci-Fi-Shooter Dysterra wenig Glück. Kurz nach dem Einstieg in den Early-Access muss das Spiel bereits einen Rollback durchführen, da es zu viele Cheater gab (via massivelyop).

Das waren die MMORPG-News der Woche in der Übersicht. Was war euer Highlight? Habt ihr in dieser Woche etwas Spannendes erlebt, was ihr uns erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

