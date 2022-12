PS5-Exklusivtitel erscheint 2023 auch für den PC – Warum ihr das Spiel wahrscheinlich trotzdem nicht zocken könnt

Returnal war lange einer der wenigen Exklusivtitel, die für die PS5 erschienen sind. Jetzt gibt es das gefeierte Spiel auch für den PC. Die Systemanforderungen haben es aber ganz schön in sich. Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.

Als einer der ersten PS5-Exklusivtitel konnte Returnal einen kleinen Vorgeschmack liefern, wozu die PS5 grafisch in der Lage ist. Der Roguelite-Shooter besticht aber nicht nur durch seine tolle Optik und eine gruselige Atmosphäre, sondern bietet auch eine großartig erzählte Geschichte, die euch trotz des enorm hohen Schwierigkeitsgrads vor dem Bildschirm fesseln will.

Im Frühjahr erscheint das Spiel nun auf Steam. Warum ihr es wahrscheinlich trotzdem nicht spielen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Diese Systemanforderungen braucht ihr, wenn ihr Returnal auf dem PC spielen wollt

Sony verkündete letzte Woche bei den Game-Awards, dass das ehemals PS5-exklusive Returnal bald auch für den PC erscheinen wird – wie bereits einige andere Sony-Spiele in der letzten und nächsten Zeit (via Twitter). Als Release-Termin wurde bislang allerdings nur das Frühjahr 2023 genannt.

Das von Housemarque entwickelte Game erfuhr zwar nicht den Hype wie andere Sony-Exklusivtitel, wie Spider-Man, The Last of Us oder Horizon, ist aber trotzdem ein wirklich gutes Spiel. Nicht umsonst hat Returnal einen Metacritic-Score von 86 Punkten (via Metacritic).

Hier könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer von Returnal auf dem PC ansehen:

Deshalb klingt es zunächst natürlich toll, dass bald noch mehr Spieler in den Genuss dieses bisherigen Geheimtipps kommen. Dennoch steht zu bezweifeln, dass wirklich viele Gamer Returnal auf ihrem PC auch letzten Endes wirklich zocken können. Der Grund sind die völlig absurden Systemanforderungen des Titels (via Steam).

Was für eine Leistung muss euer PC bringen, damit ihr das Spiel zocken könnt? Um Returnal mit den empfohlenen Systemanforderungen spielen zu können, braucht euer PC:

Empfohlen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (version 1903) Prozessor: Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz) Arbeitsspeicher: 32 GB RAM Grafik: NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) AMD RX 6700 XT (12 GB) Speicherplatz 60 GB verfügbarer Speicherplatz Die empfohlenen Systemanforderungen von Returnal auf dem PC.

Richtig gelesen. Um Returnal auf den empfohlenen Settings spielen zu können, braucht ihr sage und schreibe 32 GB Arbeitsspeicher.

Dass ein Spiel derart viel RAM verlangt, ist in der Form nicht nur neu, sondern speziell im Fall von Returnal auch etwas verwunderlich.

Die PS5 verfügt über 16 GB RAM, die aber sowohl für den Arbeitsspeicher, als auch den VRAM genutzt werden. Dass ein PC also grundlegend schon mal 32 GB Arbeitsspeicher und dann zusätzlich noch die 8 – 16 GB VRAM einer modernen Grafikkarte benötigt, ist erstaunlich.

Eine naheliegende Erklärung könnte sein, dass Returnal auf der PS5 von dem enorm schnellen Speicher und dem direkten Zugriff der GPU auf die SSD profitiert. Obwohl eine NVMe SSD in einem PC nah dran kommt, ist die SSD der PS5 noch immer schneller. Um diese rasend schnelle SSD der PS5 nachzuahmen, wird das Game stattdessen vermutlich mehr Assets in den RAM laden.

In der Zukunft sollte die DirectStorage-API von Windows hierbei helfen, mit der selbst enorm detaillierte Spielwelten schneller als je zuvor geladen werden können. Dies funktioniert, indem die Assets in mehrere Stapel aufgeteilt werden, sodass mehrere Verarbeitungsanfragen auf einmal erfolgen können.

Die Mindestanforderungen von Returnal sind logischerweise insgesamt etwas niedriger, verlangen aber auch noch immer 16 GB Arbeitsspeicher von euch.

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (version 1903) Prozessor: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz) Arbeitsspeicher: 16 GB RAM Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB) Speicherplatz 60 GB verfügbarer Speicherplatz Die Mindestanforderungen von Returnal auf dem PC.

Andere neue Spiele kommen nicht mal ansatzweise in diese Sphären

Um eine Idee davon zu geben, wie unüblich die enormen Anforderungen an den Arbeitsspeicher sind: nicht einmal der Microsoft Flight Simulator verlangt so viel RAM. Für die Mindestanforderungen werden 8 RAM gebraucht, für die empfohlenen 16 GB. Und auch andere Games, die hohe Grafikanforderungen haben, wie Cyberpunk 2077, A Plague Tale: Requiem oder Dying Light 2 verlangen nicht mehr als 16 GB Arbeitsspeicher.

Ein Spiel, das zumindest annähernd in die Sphären von Returnal kommt, ist das im Januar erscheinende Dead Space-Remake. Sowohl für die minimalen, als auch die empfohlenen Systemanforderungen werden für den Sci-Fi-Shooter jeweils 16 GB Arbeitsspeicher verlangt (via Steam).

Und selbst Spider-Man: Miles Morales und Marvel’s Spider-Man Remastered benötigen 32 GB RAM lediglich, wenn DLSS und die höchsten Raytracing-Einstellungen aktiviert sind.

