Preisgekröntes Action-Spiel hat 98 % positive Reviews auf Steam, Nachfolger startet 2024 in den Early Access

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Egal ob die Musik, die englische Synchronisation oder das Kampfsystem mit der beachtlichen Auswahl an Waffen und Göttergaben, alles kommt bei den Spielern gut an. Auch das Design der Spielwelt, die Atmosphäre und der Fokus auf die griechische Mythologie werden positiv bewertet.

Was machte Hades so gut? Eigentlich alles. Spieler auf Steam loben die Story und die Dialoge, aber auch das vielseitige Gameplay mit hohem Wiederspielwert.

Entwickler des Steam-Hits Among Us rufen: „Hört damit auf“ – Sie sagen, ihr Engine-Betreiber zockt sie ab

Wann startet der Early Access? Wie Supergiant Games auf der eigenen Website bekannt gab, soll Hades 2 bereits im zweiten Quartal 2024 in den Early Access auf Steam und im Epic Games Store starten (via supergiantgames.com ).

Was ist Hades 2? Auch Hades 2 wird wieder ein Roguelike-Dungeon-Crawler. Diesmal schlüpft ihr in die Rolle von „Melinoe“, die von Supergiant Games als „unsterbliche Prinzessin der Unterwelt“ beschrieben wird.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Bei den Game Awards 2022 kündigte Supergiant Games dann mit Hades 2 einen Nachfolger an, der auch gleich einen Reveal-Trailer spendiert bekam. Jetzt gaben die Entwickler bekannt, Hades 2 werde schon 2024 in den Early Access starten.

Obendrein war Hades 2020 als „Game of the Year“ nominiert und gewann die Titel „Bestes Indie-Spiel“ und „Bestes Action-Spiel“. Hinzu kommen ein Hugo Award als „Best Video Game“ sowie ein Nebula Award für „Best Game Writing“.

Insert

You are going to send email to