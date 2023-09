Entwickler des Steam-Hits Among Us rufen: „Hört damit auf“ – Sie sagen, ihr Engine-Betreiber zockt sie ab

Ab 2024 verlangt Hersteller Unity von Entwicklern Geld für Spiele-Installationen. Diese sind schockiert, gehen auf die Barrikaden und wollen das nicht mitmachen.

Die meisten Entwickler, die Engine für ihr Spiel nicht selbst entwickeln können oder wollen, setzen auf Software wie Unity oder die Unreal Engine. Hier werden wichtige Werkzeuge gleich als Baukasten mitgeliefert.

Doch jetzt ändert Unity seine Preisgestaltung und verlangt für Installationen Geld von den Entwicklern. Die Entwickler sind entsprechend wütend und glauben, dass sie das am Ende mehr kostet als sie mit den Spielen verdienen können.

Entwickler müssen zahlen, wenn Nutzer ihre Spiele installieren

Was ist das für eine Änderung? Am 1. Januar 2024 wird Unity damit beginnen, von Entwicklern eine neue Unity Runtime Fee zu verlangen. Diese fällt jedes Mal an, wenn ein Spiel installiert wird, nachdem es die Mindestumsatz- und Installationsschwellen überschritten hat.

Bei der beliebten, kostenpflichtigen Version Unity Plus liegen diese Werte bei 200.000 Dollar in den letzten 12 Monaten und 200.000 Installationen auf Lebenszeit – nach Überschreiten dieser Zahlen müssen Entwickler 20 Cent pro Installation an Unity zahlen.

Warum sind Entwickler davon betroffen? Auf reddit wird diese Nachricht aktiv diskutiert. Und das Problem an der Situation macht man ziemlich deutlich:

Spiele wie Among Us wurden millionenfach installiert, die meisten Besitzer zocken das Spiel aber schon lange nicht mehr. Nicht mitgerechnet sind die Nutzer, die das Spiel auf ihrem Handy installiert haben.

Einige Entwickler nutzten große Keyseller-Angebote, wie etwa Humble Bundle, um ihr Spiel schnell millionenfach unter die Leute zu bringen.

Verlangt jetzt Unity 20 Cent pro Installation, dann führe das zwangsläufig zu einer riesigen Belastung für die Entwickler: Entweder wäre das Budget für das nächste Projekt weg oder der Entwickler pleite.

Insbesondere für Entwickler, die aus Kostengründen auf Unity setzen, könnte das verheerende Folgen haben.

Ein weiteres Problem: Es spielt keine Rolle, wo ihr euch das Spiel organisiert habt. Die Regel gilt sowohl für Spiele, die ihr auf Steam gekauft habt oder die ihr euch als Raubkopie irgendwo aus dem Internet beschafft habt. Am Ende zählt jede einzelne Installation. Auch, wenn ihr das Spiel kostenlos über den Game Pass zockt oder eine kostenlose, mit Werbung finanzierte Version über den Google Play Store installiert.

Zumindest sollen Entwickler nicht dafür belangt werden, wenn Spieler ein Spiel mehrfach installieren (via reddit.com). Obendrein dürften Spiele, die kostenlos angeboten werden, nicht betroffen sein. Denn diese dürften weiterhin unter den Einnahmen von 200.000 US-Dollar liegen.

Entwickler überlegen ihre Engine zu wechseln oder ihr Spiel komplett zu löschen

Wie geht es weiter? Die Reaktionen der Entwickler sind ziemlich deutlich. Keiner freut sich über die Änderungen und viele befürchten eine plötzliche Kostenexplosion ab nächstem Jahr. Einige Entwickler, etwa Innersloth, das Team hinter Among Us, erklärte bereits, dass man das nicht mitmachen wolle. Auf Twitter erklärte man: „Hört damit auf!“

Andere Spieler erklären, man solle in Zukunft bei jedem Spiel, welches auf Unity setzt, einfach die Verbindung sperren, mit der Unity die Installationen kontrolliert.

Andere Entwickler haben ihre eigenen Gründe, warum sie ihr Spiel von Steam entfernen. Und hier liegt es nicht an einer möglichen Kostenexplosion durch Unity:

