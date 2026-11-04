Ein Schauspieler hat den größten Twist aus Star Wars bereits ein Jahr zuvor gespoilert

Heute kennt so gut wie jeder die große Wendung in Episode 5, bei der Darth Vader Luke sein familiäre Verbindung offenbart. Vor Erscheinen des Films war es ein gut gehütetes Geheimnis, das einer der Darsteller jedoch unwissentlich ausplauderte.

„Ich bin dein Vater.“

Vier Worte, die Filmgeschichte geschrieben haben und heute als der wohl bekannteste Spoiler der Welt gelten. Selbst wer Star Wars nicht gesehen hat, dürfte wissen, dass Darth Vader und Luke Skywalker verwandt sind.

Als Episode 5 im Jahr 1980 in die Kinos kam, war der Twist aber noch neu. Während der Dreharbeiten wurde daraus ein großes Geheimnis gemacht, von dem neben Schöpfer George Lucas nur wenige am Set wussten.

Die ursprüngliche Zeile sagte etwas anderes aus, nämlich dass Obi-Wan Kenobi Anakin getötet habe. Erst im Nachhinein wurde der wahre Text von Vader-Sprecher James Earl Jones im Tonstudio neu eingesprochen.

Jones war aber nur die eine Hälfte der Figur. Der andere Darsteller, der dem Sith vor der Kamera seinen Körper lieh, hat schon ein Jahr vor der Premiere von Episode 5 für einen heftigen Spoiler gesorgt. Und das, obwohl er keine handfesten Informationen besaß.

Video starten Star Wars Episode V: Das Imperium schlägt zurück – Original Trailer (Deutsch) Autoplay

Darth Vader plaudert Geheimnisse aus

Wie sah der Spoiler aus? David Prowse spielte Vader vor der Kamera. Im Buch „Vader“ von Anthony Breznicans wird auf ein Fantreffen verwiesen, das 1978 stattfand. Dort war Prowse vor Ort und kündigte an, dass Darth Vader Lukes Vater sei und das im nächsten Film enthüllt werden würde.

Spannend dabei: Der Schauspieler kannte den Twist eigentlich nicht, seine Aussage war also einfach ins Blaue geraten. Dass er recht behalten sollte, war der Öffentlichkeit 1978 noch nicht klar. Und da es noch kein Internet und Social Media gab, machte die Aussage, die in der Zeitung San Francisco Examiner erschien, auch keinen allzu großen Wirbel.

Selbst Star-Wars-Produzent Gary Kurtz merkte später an, dass der Tipp von Prowse wirklich gut gewesen sei, wenn auch etwas unglücklich für die Produktion, die das Geheimnis um jeden Preis hüten wollte.

Kurtz führte daraufhin ein ernstes Gespräch mit Prowse, bei dem der Produzent vor einem etwaigen Schaden für den Film warnte, sollte sich ein solcher Spoiler verbreiten.

Zum Glück blieb der Twist bis zur Premiere von Das Imperium schlägt zurück weitestgehend geheim und konnte beim Erscheinen sein volle Kraft entfalten.

Heutzutage wäre ein solcher Verlauf der Geschichte kaum denkbar. In einer Zeit, in der die Menschen stets über das Internet vernetzt sind, würde eine unvorsichtige Aussage sofort weit verbreitet werden, für Spekulationen sorgen und die Überraschung im Kino vermiesen. Nicht umsonst ist die Angst vor Spoilern heute bei vielen Menschen sehr groß.

Der Twist hat Star Wars deutlich geprägt und Geschichte geschrieben. Wusstet ihr vor dem ersten Schauen von Episode 5 davon? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. In der Galaxis gibt es noch mehr Twists, die alles verändert haben: 7 schockierende Wendungen aus Star Wars – eine löscht fast den ganzen Jedi-Orden aus



