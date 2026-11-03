Vor 37 Jahren lernte Kevin Costner 2 Statisten kennen, die heute internationale Stars sind

Zahlreiche spätere Hollywood-Stars haben klein begonnen. So auch im Fall eines Duos, das am Set eines Films mit Kevin Costner bereits mit ihrer Leidenschaft auffiel.

Die Filmbranche ist ein hartes Pflaster. Nur wenige Schauspielerinnen und Schauspieler werden zu Stars und bleiben auch über viele Jahre hinweg im Rampenlicht. Kevin Costner ist einer von ihnen.

Einer seiner Erfolge ist Feld der Träume aus dem Jahr 1989. Der Film erzählt von einem Farmer, der eines Tages eine mysteriöse Stimme aus einem Maisfeld vernimmt und von ihr den Auftrag erhält, daraus einen Platz fürs Baseballspielen zu bauen. Als die Mission erfüllt ist, tauchen prompt verstorbene Sportler aus vergangenen Zeiten zum Training auf.

Kevin Costner spielte die Hauptrolle, doch abseits davon fielen am Set bereits zwei Statisten auf, die nur wenige Jahre später selbst für große Aufmerksamkeit in Hollywood sorgen sollten.

Kevin Costner war in den letzten Jahren vor allem als Darsteller in der Serie Yellowstone bekannt:

Video starten Trailer zur Western-Serie Yellowstone mit Kevin Costner

Ein starkes Duo

Wer waren die Statisten? Im Hintergrund des Films sind Matt Damon und Ben Affleck während eines Spiels als Baseball-Fans auf der Tribüne zu sehen. Genannt wurden die beiden im Abspann nicht, da sie noch unbekannt waren und ihre Rolle nicht nennenswert erschien.

Im Gespräch mit Jimmy Kimmel auf YouTube erinnert sich Kevin Costner dennoch an die beiden jungen Darsteller, die damals 18 (Damon) und 16 (Affleck) Jahre alt waren:

Ich erinnere mich an sie. Sie saßen auf der Tribüne, wie irgendwelche Studenten. Beide beugten sich gleichzeitig nach vorn, lehnten sich dann wieder zurück und sahen sich an. Wir unterhielten uns, und man sah ihnen an, dass sie vor Begeisterung nur so sprühten. Sie waren voller Energie, vor Eifer sprühten sie geradezu.

Einen Ausschnitt aus dem Film samt Damon und Affleck, die aber nur sehr schwer zu identifizieren sind, seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Der Funke ihrer Leidenschaft war also bereits 1989 zu spüren. Knapp zehn Jahre später feierten Damon und Affleck ihren ersten, großen Erfolg, der sie schlagartig bekannt machte: Das Drehbuch zu Good Will Hunting stammt aus ihrer Feder, und Damon spielte die Hauptrolle.

Für das Script erhielt das junge Duo den Oscar in der entsprechenden Kategorie, Matt Damon war zusätzlich für die Beste Hauptrolle nominiert.

Auch wenn der Erstkontakt mit Kevin Costner noch nicht erahnen ließ, was aus dem Duo werden sollte, hat der Schauspieler schon früh die Leidenschaft des Nachwuchses erkannt.

Es ist in Hollywood keine Seltenheit, dass man als kleiner Statist im Hintergrund anfängt. Nicht alle haben jedoch das Glück, derart erfolgreich zu werden wie Matt Damon und Ben Affleck. Bis heute sind die beiden in der Branche tätig. Kennt ihr noch mehr Beispiele von Schauspielern, die erst nur im Hintergrund zu sehen waren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Damon zufolge habe sich die Branche stark verändert: Matt Damon kann keine Filme mehr wie früher machen und das hat einen einfachen Grund