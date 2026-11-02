Godzilla kehrt noch diese Woche zurück ins Kino, zertrampelt nach 3 Jahren wieder Japan

Eines der legendärsten Monster der Filmgeschichte hat wieder seinen Weg ins Kino gefunden und kehrt in wenigen Tagen zurück, um Japan erneut zu terrorisieren.

Um welchen Film geht es? Am Donnerstag, den 05.11., startet Godzilla Minus Zero in den deutschen Kinos und ist die direkte Fortsetzung von Godzilla Minus One, der 2023 erschienen ist. Der Vorgänger war ein besonderer Film. Nicht nur war es nach langer Zeit mal wieder ein japanischer Godzilla-Film (der letzte erschien 2016), er kam sogar richtig gut an.

Auf Rotten Tomatoes gilt er mit 99 % bei über 200 Kritiken als bester Film der Reihe, die bereits seit über 70 Jahren in den Kinos stattfindet (hierbei klammern wir bewusst Godzilla vs. Destoroyah aus, da er zwar 100 % hat, aber nur bei 6 Kritiken). Zudem gewann er als erster Godzilla-Streifen einen Oscar und zwar für die besten visuellen Effekte.

Jetzt kehrt genau dieser Godzilla zurück und bringt eine wohl noch größere Bedrohung mit sich.

Video starten Godzilla Minus Zero zeigt im 2. Trailer den ikonischen Laser der Riesenechse Autoplay

Godzilla erwacht erneut

Worum geht es in Godzilla Minus Zero? Wie bereits am Ende von Minus One angedeutet, hat Godzilla überlebt. Dementsprechend müssen sich Koichi Shikishima und Noriko Oishi, die beiden Protagonisten aus dem Vorgänger, und die anderen Menschen in Japan erneut gegen das riesige Monster wehren. Das ist nur ein paar Jahre nach dem 2. Weltkrieg kein einfaches Unterfangen.

Noch schlimmer: Godzilla scheint größer zu sein und merkwürdige Gravitationsphänomene erschweren das Überleben gegen die übermenschliche Bedrohung. Schaut man sich die Trailer genau an, könnte es auch ein weiteres Monster gegeben, immerhin hört man einen weiteren Schrei, der nicht zu Godzilla gehört und Godzilla wird in einer Einstellung sogar auf den Boden geschleudert.

Für das japanische Kino stellt Minus Zero zudem technisch einen Meilenstein dar, denn es ist der erste japanische Film, der für das IMAX-Format gedreht wurde. Habt ihr ein IMAX-Kino in der Nähe, könnt ihr die Riesenechse also auch in einem neuen Format genießen. Eine Liste mit IMAX-Kinos findet ihr auf Kinonow.de.

MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes meint: Auf keinen Film habe ich mich 2026 so sehr gefreut wie auf Godzilla Minus Zero. Der Vorgänger würdigte das titelgebende Monster nicht nur mit beeindruckenden Szenen, auch die menschliche Komponente war ein schöner Aspekt des Films.

Es ging nicht nur um die Bedrohung durch die Riesenechse, es ging um Traumabewältigung und das Überleben nach dem 2. Weltkrieg und den Wiederaufbau – physisch, aber eben auch symbolisch. Minus One war also ein zutiefst menschlicher Film, der wie schon der erste Godzilla-Film im Jahr 1954 das Monster nutzte, um eine tiefere Ebene zu erzählen.

Was sagt ihr zu Minus Zero? Freut ihr euch auf den Film oder schaut ihr euch die Woche lieber etwas anderes im Kino oder Streaming an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Mehr Godzilla gibt es in der Woche auch durch ein neues Spiele-Remake: Eine neue Demo auf Steam verfrachtet mich in die beste Zeit des Gamings zurück, ist ein Geheimtipp für Godzilla-Fans