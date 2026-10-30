Einer der schlausten Menschen in Marvel ist ein Teenager, der Iron Man mit einem Game Boy hacken konnte

Im Universum von Marvel gibt es viele schlaue Köpfe, die unvorstellbare Wunder mit der Wissenschaft vollbringen können. Darunter ist auch Bruce Banner, besser bekannt als der Hulk. Doch er ist nicht das einzige Genie, das zu einem grünen Koloss wurde.

Um welche Figur geht es? Im Comic Amazing Fantasy Nr. 15 im Jahr 2005 debütierte der Teenager Amadeus Cho. Er ist kein einfacher Mensch, sondern eine der intelligentesten Personen auf der Erde. Das stellte er in einem Online-Spiel zur Schau, doch dahinter steckte ein Schurke namens Pythagoras Dupree, der jeden töten wollte, der schlauer sein könnte als er.

Das führte tragischerweise dazu, dass Amadeus zur Zielscheibe wurde. Dupree ließ das Haus der Chos attackieren und der Teenager musste fliehen. Bei dieser Flucht begegnete er dem Hulk und wurde selbst zu einem Superhelden.

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Vom kleinen Genie zum großen Hulk

Was ist die Verbindung zwischen Hulk und Amadeus? Auf seiner Flucht traf er auf den Hulk, der Amadeus vor seinen Verfolgern beschützte. Seitdem sah Amadeus in Hulk einen Freund und einen Helden – nicht wie die Mehrheit der Welt, die im missverstandenen Grünling ein Monster sah. Das war auch sein Start in der Superheldenwelt.

So stellte sich Amadeus Cho auf Hulks Seite, nachdem der grüne Koloss von seinen ehemaligen Freunden ins All geschossen wurde und später wiederkam, um sich an den Helden zu rächen. Auf seiner Reise, dem Hulk zu helfen, traf er auch auf Hercules und andere Helden, die nicht aggressiv gegen Bruce Banner vorgehen wollten.

Während seiner Abenteuer stellte Amadeus Cho mehrere Male unter Beweis, wie intelligent und versiert er ist. So hackte er S.H.I.E.L.D., als sie versuchten, ihn zu finden, oder nutzte sogar einen umfunktionierten Game Boy dafür, die Rüstung von Iron Man zu infiltrieren und Informationen zu beschaffen (via comicsalliance.com).

Allein durch seine Intelligenz und die damit einhergehenden Fähigkeiten wäre er ein nützlicher Held, doch 2015 gab Marvel ihm noch ein starkes Power-up.

Was war das für ein Power-Up? In seiner eigenen Comic-Reihe, The Totally Awesome Hulk, kann Amadeus Cho selbst zu einem Hulk werden. Diese Fähigkeit erlangte er, nachdem er Nanobots einsetzte, um eine gefährliche neue Strahlung vom eigentlichen Hulk zu absorbieren.

Amadeus Cho in seiner Hulk-Form aus dem Spiel Marvel Strike Force

Aber auch Amadeus hatte anfangs große Probleme, die instinktive Wut seiner Hulk-Persona zu kontrollieren. Um sich selbst zu studieren, schoss er sich ins All und landete auf dem Planeten Sakaar. Dort kämpfte er aber und gab sich seiner Hulk-Persona hin – er verlor die Kontrolle.

Diese unkontrollierbare Persona landete wieder auf der Erde, aber dank anderer Nanobots, die seine Gamma-Zellen konterten, holte er sich die Kontrolle wieder und verband sich diesmal im Einklang mit dem Hulk in ihm. Dadurch verlor er zwar einiges an seiner Stärke, doch als Brawn behielt er trotzdem die physischen Kräfte, die denen normaler Menschen weit überlegen sind.

Wie steht es um Amadeus Cho im Marvel Cinematic Universe? Bisher hat sich das junge Genie nicht im MCU blicken lassen, aber seine Mutter hatte eine wichtige Rolle im Film Avengers: Age of Ultron. Dank ihrer Technik war es erst möglich, den widerstandsfähigen Vibraniumkörper von Vision zu erschaffen.

Theoretisch existiert die Familie Cho also im Marvel-Filmuniversum. Wer weiß, vielleicht findet Amadeus in Zukunft doch den Weg auf die große Leinwand. Mehr über den Hulk und seine Hintergründe erfahrt ihr hier: Alle kennen den Hulk, doch kaum einer weiß, was der Marvel-Held wirklich ist