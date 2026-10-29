9 Mitglieder der Avengers, die im MCU bisher nicht aufgetaucht sind

Die Avengers sind das bekannteste Team im MCU, aber in den Filmen sieht man nur einen Bruchteil der Mitglieder. MeinMMO stellt euch 9 Mitglieder vor, die es bisher nicht in das Filmuniversum geschafft haben.

Wie wurde diese Liste erstellt? Wir haben uns 10 Mitglieder der Avengers aus den Comics angeschaut, die bisher im MCU fehlen. Dabei haben wir auch Figuren berücksichtigt, die in anderen Filmuniversen durchaus im Kino landeten, aber im MCU (noch) nicht existieren. Hierbei beziehen wir auch Subgruppen der Avengers mitein.

Die Auswahl basiert auf der subjektiven Meinung des Autors. Fehlt euch ein Charakter, schreibt ihn uns gerne in die Kommentare.

Wollt ihr zu einem bestimmten Charakter springen, nutzt das Inhaltsverzeichnis:

Agent Venom – Ein alter Schulkamerad von Peter Parker

Video starten Deutscher Trailer zu Spider-Man: Homecoming mit Tom Holland und Zendaya Autoplay

Erster Auftritt: Im Comic Amazing Fantasy Nr. 15 im Jahr 1962 (als Flash Thompson)

Zusammen mit Spider-Man feierte auch Flash Thompson seinen ersten Auftritt. MCU-Fans kennen ihn auch aus den Spider-Man-Filmen mit Tom Holland. Dort wird er von Tony Revolori verkörpert. Hierbei schummeln wir ein wenig, denn Thompson selbst ist im MCU, aber nicht seine Rolle als Agent Venom.

Nach der Schulzeit, in der Thompson vor allem als Mobber auftrat, ging er zur US-Army. Später nahm er auch am Irakkrieg teil und verlor dabei beide Beine. Zum Glück gab es Project: Rebirth 2.0. Das war ein Programm der US-Regierung, die den Venom-Symbionten ergattert hat. Man verband Thompson mit dem Alien und er wurde zu Agent Venom – mit regenerierten Beinen und Fähigkeiten, die Spider-Man ähneln.

Damit erfüllte er Missionen, kämpfte aber auch als Held. Deshalb lud Captain America ihn ein, den Secret Avengers beizutreten. Das passierte in Secret Avengers Nr. 23.