Ein Typ machte Tony Stark vor 18 Jahren zu Iron Man, kehrt in der neuen Serie von Marvel ins MCU zurück

Eine neue Serie von Marvel bringt einen alten Charakter zurück, der schon im ersten Film mit Iron Man für Furore sorgte. Ohne ihn wäre Tony Stark im MCU vielleicht nie zu dem Helden geworden, als den wir ihn kennen.

Achtung Spoiler: Wir verraten im Artikel Details zu einer Figur aus Folge 6 von VisionQuest. Wollt ihr sie erst noch selbst sehen, solltet ihr nicht weiterlesen.

Aktuell läuft noch die Serie VisionQuest auf Disney+. Jüngst wurden die Folgen 5 und 6 veröffentlicht, die die überraschende Rückkehr eines älteren Charakters mit sich brachten. Die Rede ist von Raza Hamidmi al-Wazar.

Die Figur tauchte bereits 2008 im ersten Iron Man auf und spielte dort eine wichtige Rolle. Raza ist der Anführer einer lokalen, terroristischen Zelle der Organisation Zehn Ringe in Afghanistan.

In dieser Rolle nimmt er eine entscheidende Position ein, wenn es darum geht, Tony Stark zu Iron Man zu machen.

Video starten VisionQuest zeigt im Trailer die neue Marvel-Serie mit Vision und Ultron Autoplay

Der Bau einer Rüstung

Wie verläuft das Treffen zwischen den beiden? Gleich zu Beginn des Films soll Raza Tony Stark im Auftrag von dessen Geschäftspartner Obadiah Stane töten. Raza entscheidet sich jedoch anders und zwingt Stark, ihm kurzerhand die mächtige „Jericho“-Rakete nachzubauen. Die Waffe dem Militär vorzustellen, war überhaupt erst der Grund für die Reise nach Afghanistan.

Stark ist jedoch nicht auf den Kopf gefallen und vermutet, dass er die Angelegenheit nicht überleben würde. Deswegen entschließt er sich, im Geheimen die erste Version einer Rüstung zu bauen, die ihn extrem mächtig macht.

Diese Version wird zwar nach der erfolgreichen Flucht vor seinen Entführern zerstört und muss in Afghanistan zurückgelassen werden, dennoch hat ihr Einsatz gezeigt, dass sie ein wirkungsvolles Mittel gegen das Böse ist. An diesem Tag wurde Tony Stark zu Iron Man.

Man kann also getrost sagen, dass Raza eine wichtige Rolle dabei spielte und den Milliardär erst dazu „zwang“, eine Superhelden-Rüstung zu bauen.

Wie sieht die Rückkehr in VisionQuest aus? Wie sich herausstellt, wurde Raza von Obadiah Stane verraten und schmorrte für mehrere Jahre in einer Folterkammer. Nun ist er zurück und führt eine Söldner-Armee an.

Als er in ein Zusammentreffen zwischen Vision und Paladin. Raza versucht, Vision gefangen zu nehmen, wird aber von Paladin ausgeschaltet. Dabei stirbt er nicht, sondern verliert nur das Bewusstsein. Als Schurke wird er dem MCU also noch weiter erhalten bleiben.

Es ist noch offen, ob Raza in Zukunft häufiger bei Marvel auftauchen wird und seine Rolle noch größer ist. Auch wenn der ein oder andere den Bösewicht aus 2008 bereits vergessen haben dürfte, wird er Tony Stark wohl nie aus dem Kopf gehen. Eine weitere Figur aus der Serie taucht in veränderter Form auf: Marvel zeigt in der neuen Serie zum 1. Mal die Großmutter von Ultron, dabei war sie vor 50 Jahren noch seine Braut