Ein Thriller mit über 100 Millionen Zuschauern kehrt zu Prime Video zurück: 8 neue Folgen zeigen Chris Pratt als US Navy Seal

Auf Amazon Prime Video läuft seit Kurzem die 2. Staffel einer actionreichen Thriller-Serie, in der Marvel-Star Chris Pratt als harter US Navy Seal zu sehen ist. Das Publikum nimmt die neuen Folgen bereits positiv auf.

Um welche Serie geht es? The Terminal List basiert auf dem Roman von Jack Carr mit demselben Titel und erschien erstmals 2022 mit einer ersten Staffel.

Nun wurde am 21. Oktober 2026 die Fortsetzung auf Prime Video veröffentlicht. Wie schon die erste enthält auch die zweite Staffel acht Folgen, in denen die Geschichte des Lieutnant Commanders James Reece erzählt wird. Der US Navy Seal arbeitete sich in Staffel 1 noch durch eine Todesliste, gilt nun aber als meistgesuchter Mann weltweit.

Aus diesem Grund jagt ihn die CIA, findet ihn und rekrutiert ihn wiederum für spezielle Einsätze. Die neue Staffel erzählt nun davon, wie Reece einen ehemaligen Verbündeten aufspüren muss. Und natürlich steckt hinter all dem eine große, weltumspannende Verschwörung.

Video starten Chris Pratt muss in der 2. Staffel von The Terminal List mit der CIA arbeiten Autoplay

Chris Pratt in einer völlig anderen Rolle

Ist die Serie gut? Die 2. Staffel ist gerade erst gestartet, hat sich aber schon die Gunst der Zuschauer erarbeitet. Auf Rotten Tomatoes haben zwar erst rund 50 Personen abgestimmt, kommen aber bereits auf eine Wertung von 82 %. Möglicherweise steigt diese Zahl noch, bei Staffel 1 einigten sich über 5.000 User auf eine sehr hohe 94 %.

Das ist bemerkenswert, weil die Kritiker im Vergleich deutlich negativer eingestellt sind. 57 Reviews erreichen nur einen Schnitt von 42 % bei Staffel 1. Bei Staffel 2 sieht es mit 57 % (7 Reviews) etwas besser aus.

Die User sind jedenfalls auch von der Fortsetzung begeistert und freuen sich schon jetzt auf Staffel 3. Die aktuellen Folgen seien von der Stimmung etwas anders als noch in Season 1, würden aber die Charaktere weiter vertiefen.

Besonderes Lob erhält Chris Pratt, der in The Terminal List eine ernste und traumatisierte Figur spielt. Vom ironischen Star-Lord aus dem MCU, der stets einen Witz auf den Lippen hat, ist hier nichts zu sehen. Möchte man eine völlig gegensätzliche Performance des Schauspielers sehen, ist man bei The Terminal List an der richtigen Adresse.

Spannend wird auch zu sehen sein, ob Staffel 2 an den Erfolg der ersten Folgenreihe anknüpfen kann. Amazon zufolge hat die nämlich bereits über 100 Millionen Viewer erreicht, auch wenn der Streaming-Dienst diese Zahlen nicht genauer aufschlüsselt (via PPC-Land). An den enormen Erfolg der Genre-Konkurrenz Reacher kommt die Serie damit aber nicht heran.

Wer auf actionreiche Thriller mit Spionage-Elementen steht, und im besten Fall Hauptdarsteller Chris Pratt als Schauspieler mag, sollte The Terminal List eine Chance geben. Habt ihr Staffel 1 gesehen und vielleicht sogar schon in die Fortsetzung reingeschaut? Schreibt uns eure Eindrücke gerne in die Kommentare. Bei Disney+ gibt es derzeit ebenfalls etwas Aufsehenerregendes: Marvel zeigt in der neuen Serie zum 1. Mal die Großmutter von Ultron, dabei war sie vor 50 Jahren noch seine Braut