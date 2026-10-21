Ein Mitglied der Justice League ist so mächtig, dass es sogar Superman besiegen könnte

Superman wird meist als das wohl mächtigste Mitglied der Justice League gesehen. Doch ein anderer Held macht ihm diesen Rang streitig und verfügt über ein beeindruckendes Arsenal an Fähigkeiten.

Superman gehört zurecht zu den stärksten Helden von DC. Zu den wenigen Charakteren, die den Man of Steel besiegen könnten, zählt der Martian Manhunter.

Er heißt eigentlich J’onn J’onzz und stammte vom Planeten Mars. Als sein Volk einer Seuche, dem H’ronmeer-Fluch, zum Opfer fiel, gehörte er zu den wenigen Überlebenden. Der Wissenschaftler Saul Erdel sorgte anschließend dafür, dass J’onn J’onzz einmal quer durch den Kosmos auf die Erde transportiert wurde.

Dort angekommen fand er sich in einer unbekannten Welt wieder. Um nicht zu sehr aufzufallen, nahm er die Identität des Detektivs John Jones an und ermittelte im Stillen. J’onn J’onzz begann schließlich, gegen das Böse zu kämpfen.

Als die außerirdischen Appellaxianer die Erde angriffen, kämpfte der Held, der sich nun Martian Manhunter nannte, gemeinsam mit anderen Helden wie Superman, Batman, Wonder Woman oder The Flash gegen die Bedrohung.

Die Gruppe war siegreich und gründete darauf die Justice League.

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Superman ist stark, aber…

Was zeichnet den Martian Manhunter aus? Stellt man sich nun die Frage, wer das stärkste Mitglied der Justice League ist, hat neben Superman auf jeden Fall auch der Martian Manhunter ein Wort mitzureden.

Beide kommen ursprünglich nicht von der Erde und bringen von Natur aus ein Arsenal an mächtigen Fähigkeiten mit. Das von Martian Manhunter ist aber derart umfangreich, dass Superman eventuell das Nachsehen haben könnte.

Unter anderem ist es J’onn J’onzz möglich, seine Gestalt zu wandeln, riesig groß oder ganz klein werden. Er kann etwa die Dichte seines Körpers so verändern, dass er mehr Kraft für Schläge aufwenden oder eingehende Angriffe besser abwehren kann.

Auf diese Weise verfügt über enorme Kraft. Zudem kann er fliegen und Telepathie benutzen, um die Gedanken anderer zu lesen oder Erinnerungen zu manipulieren. Selbst wenn sein Körper in Mitleidenschaft gezogen wird oder er Gliedmaßen verliert, kann J’onn J’onzz sie fix regenerieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der Martian Manhunter, hier in der animierten Version aus Justice League

Zu den weiteren Fähigkeiten gehören folgende:

Wärmesicht

Unsichtbarkeit

Telekinese

Supergehör

Und das ist nur ein Auszug. Superman musste angesichts der enormen Macht seines Verbündeten im Comic „JLA #86“ zugeben: „Er [Martian Manhunter] ist das mächtigste Wesen auf der Erde.“

Hat der Martian Manhunter also keine Schwäche? Doch, die hat er. Und zwar betrifft sie Feuer. Der Martian Manhunter hat große Angst davor, zudem kann er bei Kontakt seine Kräfte verlieren. Es ist also eine psychische und physische Schwäche, die den Helden etwas einbremst. Was haltet ihr von dem Charakter? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Bei DC gibt es natürlich noch andere, enorm starke Figuren: Das wohl mächtigste Wesen von DC tritt als alter Brite auf, selbst Superman ist für ihn nur ein Fliegenschiss