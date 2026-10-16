Star aus Tribute von Panem unterschreibt bei DC und wird einer der interessantesten Superhelden aus den Comics

Es müssen nicht immer die klassischen Helden sein: DC bringt bald schon eine neue Serie an den Start, die sich mit einem komplexen Charakter und seinem mentalen Zustand beschäftigt.

Was ist das für eine Serie? Sie hört auf den Namen Mister Miracle und ist eine direkte Adaption der gleichnamigen Comicreihe von Autor Tom King und Zeichner Mitch Gerads. Die Vorlage erschien zwischen 2017 und 2019 und gehört zu den renommiertesten Geschichten der jüngeren Zeit.

Die Serie wird animiert sein und nach aktuellem Stand acht Folgen zu jeweils etwa 30 Minuten enthalten. Mit einem Release solltet ihr vor 2028 nicht rechnen. Nun wurde jedoch bekannt gegeben, wer Mister Miracle spricht: Josh Hutcherson.

Falls euch der Name nichts sagt, sein Gesicht könntet ihr kennen. Der Schauspieler war in der Rolle des Peeta Mellark in der Tribute-von-Panem-Reihe zu sehen. Zuletzt spielte er in den beiden Verfilmungen des Horrorspiels Five Nights at Freddy’s den Nachtwächter Mike.

Mit Mister Miracle leiht er einer spannenden und komplexen Figur von DC seine Stimme.

Autor Tom King war auch bei der Serie Lanterns beteiligt, die vor wenigen Wochen erschien:

Video starten Eine DC-Legende trifft im Trailer zu Lanterns auf ihren Rekruten Autoplay

Kein strahlender Held

Worum geht es in Mr. Miracle? Die Geschichte der zwölf Ausgaben der Comicreihe dreht sich um den titelgebenden Helden, ein göttliches Wesen und talentierten Entfesselungskünstler. Die Story beginnt schon mit einem Suizidversuch, weil er seiner eigenen Psyche entkommen möchte.

Als dann der Krieg zwischen den Planeten New Genesis und Apokolips ausbricht, begibt sich Mr. Miracle, der eigentlich Scott Free heißt, mit seiner Frau in den Kampf. Es ist aber alles andere als ein Spaziergang. Bald schon kämpft der Held mit starken psychischen Problemen wie Posttraumatischer Belastungsstörung und Depressionen.

Dabei stellt sich immer wieder die Frage, ob das, was Scott erlebt, Teil der Wirklichkeit ist, oder bloß in seinem Kopf stattfindet. So spielt Mister Miracle mit der Psyche seiner Titelfigur und bietet einen anderen Blickwinkel auf das Genre der Superheldengeschichten.

Verdienterweise wird Autor Tom King auch bei der Animationsserie als Showrunner, Autor und Produzent mit an Bord sein. Gegenüber IGN äußerte sich Peter Safran, Co-CEO bei DC Studios, zu der Entscheidung:

Ich erinnere mich, dass Tom uns schon früh erzählt hat, dass bei jeder Convention, zu der er geht, mindestens ein paar Leute auf ihn zukommen und sagen: „Dieser Comic hat mein Leben gerettet.“ Und ich finde es toll, dass wir diese Geschichte in acht Episoden erzählen durften. Und es ist einfach eine wunderschöne Geschichte darüber: „Wie überstehen wir die heutige Welt, wenn wir wissen, dass wir die Antworten auf die großen Fragen des Lebens niemals wirklich erfahren werden?“

Zu den weiteren Produzenten gehört unter anderem James Gunn, der die DC Studios gemeinsam mit Safran als Co-CEO überwacht.

Wer auf etwas andere Superheldengeschichten steht, sollte Mister Miracle auf jeden Fall im Auge behalten. Bloß zum voraussichtlichen Release im Jahr 2028 müssen wir uns noch etwas gedulden. MeinMMO-Redakteur Niko hat sich in der Zwischenzeit Lanterns angesehen und seine Meinung niedergeschrieben: Neues Projekt von DC begeistert mich mit 8 Folgen, toppt sogar die Serien von Marvel