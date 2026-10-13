Der Erzfeind von Superman hat Angst um seine wichtigste Waffe, weil sie ihm schon oft gestohlen wurde

Lex Luthor ist der große Gegner von Superman, aber der Mann aus Stahl ist nicht seine größte Sorge. Die schlummert in Form einer „Waffe“ in seinem eigenen Körper und kann nur allzu leicht gestohlen werden.

Lex Luthor und Superman haben ein ambivalentes Verhältnis. Meist sind sie verfeindet, obwohl es auch Momente gibt, in denen sie zusammenarbeiten. Fest steht jedoch, dass Luthor den Mann vom Planeten Krypton als Störfaktor auf der Erde sieht – entweder weil er zu viel oder zu wenig für die Menschheit tut.

Superman ist jedoch nicht die größte Sorge von Lex Luthor. Die dreht sich um sein wichtigstes Tool – seinen eigenen Verstand, der ihn erst zu seiner Macht verhalf. Luthor gilt als Genie, ist enorm reich und hat es in hohe politische Ämter wie jenes des US-Präsidenten geschafft.

Sein Verstand ist aber gleichzeitig auch sehr angreifbar. Wie sehr ihn das stört, erklärt Luthor in einer neuen Geschichte von DC Comics.

Der letzte Auftritt von Lex Luthor im Kino war in Superman von 2025:

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Verletzung der Privatsphäre

Was sagt Luthor? Der Comic-Band „Action Comics #1103“ von Mark Waid und Patricio Delpeche trägt den Titel „Lex Luthor: Year One” und dreht die Uhr zurück. Erzählt wird eine neue Interpretation der Figur und wie er zu dem Schurken wurde, den wir kennen.

In einer anfänglichen Szene ist er jedoch bereits erwachsen und reflektiert seinen bisherigen Lebensweg. Er hat es zum Milliardär, Wissenschaftler und Präsidenten geschafft, dennoch ist sein Verstand immer wieder Ziel von Angriffen.

Luthor ist der Meinung, dass die Manipulation seines Gehirns und der Erinnerungen darin eine „ebenso große Verletzung der Privatsphäre wie die Anwesenheit eines bestimmten außerirdischen Wesens mit Umhang, das sich in Metropolis niedergelassen hat“ darstellt.

Sein Verstand ist seine wichtigste Waffe im Kampf gegen seine Gegner, die sind sich dieses Umstands wiederum sehr bewusst. So verliert Luthor etwa in der TV-Serie Smallville seine Erinnerung, nachdem Tess Mercer ihn mit einem Toxin infiziert.

In der Comic-Saga „House of Brainiac” lässt sich Luthor sogar selbst auf einen Gedächtnisverlust ein, um Metropolis vor Brainiac zu retten. Egal ob freiwillig oder nicht, der Verlust seines Verstandes ist für Luthor ein herber Schlag.

Er ist der Ansicht, dass es für die gesamte Welt verheerend wäre, wenn sein Gedächtnis verloren ginge. Deswegen nimmt er sich als Ziel, seinen Verstand und seine Geschichte festzuhalten, zu dokumentieren und so für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Das ist letztlich der Anlass des Comics, von den Anfängen des Charakters zu erzählen.

„Lex Luthor: Year One” soll sechs Bände erhalten. Ob es Supermans Gegner gelingt, der Menschheit auf lange Sicht auch nach seinem Tod erhalten zu bleiben, wird sich zeigen. Hoch ist sein Anspruch allemal. Luthor gehört zu den Figuren, die eine bestimmte Sache geschafft haben: 10 Charaktere, die Superman im Kampf besiegt haben