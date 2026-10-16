Auf Netflix könnt ihr die Fortsetzung des Kultfilms von Stephen King sehen – Ein Spektakel, das fast 90 % der Zuschauer empfehlen

Stephen King ist nicht nur ein gefeierter Horror-Autor, viele seiner Werke haben erfolgreich den Weg ins Kino gefunden. Seine wohl legendärste Adaption hat sogar eine Fortsetzung, die ihr aktuell auf Netflix gucken könnt.

Um welchen Film geht es? Auf Netflix könnt ihr euch aktuell, passend zur Horrorzeit im Oktober, Doctor Sleeps Erwachen anschauen. Das ist nicht nur eine Adaption des Stephen King Romans Doctor Sleep, es ist die Fortsetzung von The Shining, einem der legendärsten Horrorfilme aller Zeiten.

Der Film zeigt einen erwachsenen Danny Torrance (Ewan McGregor), der als Kind seinen Vater im Overlook Hotel überlebt hat. Er trifft auf andere Menschen mit dem Shining, darunter das Mädchen Abra. Mit ihr muss er sich einer Gruppe stellen, die wie Energie-Vampire die Kraft von Shining-Nutzern aussaugen.

Einen Trailer zum Film seht ihr hier:

Video starten In Doctor Sleeps Erwachen kehrt der Junge aus Shining zurück Autoplay

Eine positiv aufgenommene Fortsetzung

Wie kam der Film an? Nicht alle Stephen-King-Verfilmungen kommen gut an, aber Doctor Sleeps Erwachen gehört zur positiven Sorte. Auf Rotten Tomatoes hat der Film bei 342 Reviews einen Kritiker-Score von soliden 79 %. Noch besser gefällt der Film den Zuschauern. Über 5.000 verifizierte User-Reviews kommen auf ein Rating von 89 %. Auf IMDb hat der Film 7,3 von 10 Sternen bei fast 250.000 Reviews.

Finanziell lief es für den Film nicht ganz so gut. Bei einem geschätzten Budget von 45 Millionen US-Dollar konnte der Film nur knapp 73 Millionen US-Dollar einspielen (via IMDb). Damit ist man zwar über den Produktionskosten. In der Regel spricht man von einem Erfolg aber erst beim 2- bis 2,5-fachem der Kosten, da Marketing-Kosten und Abgaben an Kinos noch auf das Budget draufgepackt werden müssen.

Wer steckt hinter dem Film? Regie für Doctor Sleeps Erwachen übernahm Mike Flanagan. Er ist in Horrorkreisen bekannt, unter anderem durch die Serien Midnight Mass (2021) oder Spuk in Hill House (2018). Doctor Sleeps Erwachen blieb auch nicht seine einzige King-Verfilmung.

2024 adaptierte er als Regisseur The Life of Chuck und ganz frisch ist auf Amazon Prime Video auch die Serie Carrie am 7. Oktober 2026 gestartet und kann dort gute Kritiken sammeln. Auf Rotten Tomatoes steht die Serie aktuell bei einem Kritikerscore von 85 % bei 121 Reviews.

Doctor Sleeps Erwachen findet ihr aktuell im Abo auf Netflix und HBO Max.

Habt ihr Doctor Sleeps Erwachen gesehen? Welche King-Verfilmung findet ihr am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch zu Harry Potter hatte King eine Meinung, denn laut ihm ist Voldemort gar nicht der beste Schurke: Diese Figur aus Harry Potter ist laut Stephen King der beste Bösewicht seit langem – und es ist nicht „Du weißt schon wer“