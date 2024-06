Diese Figur aus Harry Potter ist laut Stephen King der beste Bösewicht seit langem – und es ist nicht „Du weißt schon wer“

In Interviews (darunter mit Entertaiment Weekly ) bezeichnete Imelda Staunton Dolores Umbridge als ein verdammtes Monster und nannte sie eine völlig verblendete Frau . Offenbar verachtet sie die Figur genauso wie die Fans, auch wenn sie die Rolle perfekt dargestellt hat. Denn für ihre Rolle als Dolores Umbridge erhielt sie viel Lob von Kritikern. Wir haben übrigens die Hogwarts-Professoren gerankt und Umbridge ist auch mit dabei. MeinMMO-Autorin Linda Baumgartl ist ein riesiger Fan von Harry Potter und verrät, wen sie am stärksten findet: Harry Potter: Hogwarts-Professoren im Power Ranking – Welcher Lehrer ist am mächtigsten?

Denn die Horror-Legende findet Dolores Umbridge so beeindruckend, weil sie den Archetyp der furchteinflößenden Lehrerin verkörpert, die viele aus ihrer eigenen Schulzeit kennen würden. Diese Lehrerfigur ist laut ihm so bedrohlich, dass man den morgendlichen Schulweg fürchtet .

Warum genau findet er sie so gut? Umbridge übt nicht die brachiale und offene Gewalt wie der hochintelligente Serienmörder Hannibal Lecter aus Das Schweigen der Lämmer aus, doch King findet sie wegen anderer Aspekte so herausragend.

Was sagt Stephen King über sie? Stephen King lobte in einer Romanrezension für Entertainment Weekly (im Jahr 2009) J.K. Rowlings Roman-Figur Dolores Umbridge. Für ihn ist klar: Sie ist die beste Bösewichtin seit Hannibal Lecter.

Wenn es einen Autor gibt, der das Böse in all seinen Facetten kennt, dann ist es wohl zweifellos Stephen King. Er ist bekannt für seine Meisterwerke wie Es , Der dunkle Turm und Carrie . Die Horror-Legende findet, dass eine Professorin aus Harry Potter den Titel der besten Bösewichtin seit langem verdient.

