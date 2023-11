Kultiges Horror-Spiel wird verfilmt und bricht einen Rekord an den Kinokassen

Seit dem 26. Oktober 2023 läuft mit Five Nights at Freddy’s eine Verfilmung zum gleichnamigen Horrorspiel in den Kinos. Die Produktion ist ein wahrer Erfolg, was die Einnahmen betrifft und bricht sogar einen Rekord.

In dem Kultspiel Five Nights at Freddy’s sitzt man als Angestellter in dem Kontrollraum eines Familien-Restaurants der Kette „Freddy Fazbear’s Pizza“.

Dort bedient man Security-Kameras, schaltet Licht und kontrolliert die Zugänge, um sich vor den grausigen Animatronics zu schützen, die in der Nacht zum Leben erwachen.

Dieses Jahr erhielt die bekannte Videospielreihe eine Realverfilmung, die prompt die Kinokassen eroberte und einen Rekord aufstellte.

Five Nights at Freddy’s ist ein finanzieller Erfolg

International spielte der Film seit dem 26. Oktober 2023 insgesamt 217 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Damit sichert er sich momentan Platz 20 in den weltweiten Jahrescharts. Alleine in den USA schaffte es die Videospielverfilmung über 113 Millionen Dollar einzuspielen (via Filmstarts).

Laut Screendaily geht der Erfolg von Five Nights at Freddy’s an den Kinokassen momentan etwas zurück, wie sie in einem Bericht zum Box Office zum Wochenende 3.-5. November darlegen:

Das nordamerikanische Wochenend-Einspielergebnis liegt bei 19,4 Millionen Dollar, ein Minus von 76 %.

Das internationale Einspielergebnis liegt bei 34,6 Millionen Dollar, was einem Rückgang von 56 % in den Holdover-Märkten entspricht.

Jedoch hat der Film, dessen Produktionsbudget rund 20 Millionen Dollar betragen soll, bereits nach zwei Spielwochenenden ein Vielfaches der Ausgaben wieder eingenommen und ist damit ein finanzieller Riesen-Erfolg.

Das Kuriose: Der Film erschien nicht nur in den Kinos, sondern ist auch parallel auf dem Streamingdienst Peacock verfügbar.

Dieser doppelte Release führt normalerweise eher zu einer Minderung der Kinoeinnahmen. Doch in dem Fall scheinen die Einspielergebnisse von Five Nights at Freddy’s in keiner Weise darunter zu leiden. Im Gegenteil: Der Horrorfilm ist sowohl als Kinofilm als auch als Streaming-Produktion überaus erfolgreich.

Unsere Kollegen von Moviepilot sprachen mit der Regisseurin sowie dem Produzenten des Films. Hier könnt ihr das Interview lesen.

Welchen Rekord stellte Five Nights at Freddy’s damit auf? Der Horrorfilm mit den Grusel-Animatronics schafft es aufgrund seiner ausgezeichneten Einspielzahlen zum erfolgreichsten Horrorfilm des Jahres 2023 in den US-Kinocharts.

Five Nights at Freddy’s überholte dabei mit Scream 6 sogar ein anderes riesiges Horror-Franchise, was den Kinoerfolg des Jahres angeht.

