Ein DC-Film floppte so schlimm, nicht mal die Darsteller wollen, dass ihn jemand sieht

Nicht nur Batman, Superman oder Wonder Woman schaffen es ins Kino. DC probierte sich auch mit weniger bekannten Figuren aus, doch ein Anti-Held aus dem Wilden Westen, den nur wenige kennen, floppte kläglich.

Um welchen Film geht es? 2010 startete Jonah Hex in den Kinos. Der Western adaptierte die gleichnamige Figur aus dem DC-Universum, die 1972 im Comic All-Star Western Nr. 10 debütierte.

Jahre, nachdem der Schurke Turnbull die Frau und das Kind von Hex getötet und ihn entstellt hat, arbeitet er als Kopfgeldjäger zur Zeit des Wilden Westens. Er ist der festen Überzeugung, dass Turnbull tot ist, weshalb er keine Rache ausüben kann. Der totgeglaubte Schurke ist aber gar nicht tot und will eine Superwaffe bauen. Eine perfekte Gelegenheit für Hex, seine Rache doch noch zu bekommen.

Der Film stammt vom Regisseur Jimmy Hayward und mit Josh Brolin hatte man einen Schauspieler in der Hauptrolle, der später als Thanos und Cable noch Marvel-Rollen übernehmen würde. Doch Jonah Hex wurde einer der größten Comic-Filmflops.

Video starten Jonah Hex zeigt im Trailer den Western-Helden von DC Autoplay

Wie kam der Film an? Jonah Hex erging es im Kino gar nicht gut. Der Film kostete laut IMDb geschätzt 47 Millionen US-Dollar, was gar nicht so hoch ist, spielte weltweit aber nur etwa 10,9 Millionen US-Dollar ein. Das ist katastrophal. Zugegebenermaßen: Der Film wurde in vielen Ländern (unter anderem Deutschland) aufgrund der schlechten Ergebnisse in den USA nicht im Kino ausgestrahlt (via blairwitch.de).

Auch filmisch kam der Film nicht gut an. 152 Kritiken auf Rotten Tomatoes kommen auf eine Gesamtwertung von 11 %, die Zuschauer sind auch nicht gnädiger. Bei über 100.000 Reviews erreicht der Film nur 20 %.

Die Darsteller Josh Brolin und Megan Fox sind auch keine großen Freunde des Films. Fox sagte in einem Interview 2017 (via comicbook.com), bezogen auf Filme, die sie ihren Kindern zeigen kann: Und so etwas wie Jonah Hex werde ich ihnen niemals zeigen – niemand sollte diesen Film jemals sehen.

Josh Brolin ist 2024 noch einmal deutlich schärfer gewesen. Wie Variety berichtet, sagte Brolin 2024 in einem Interview: Ich werde nie aufhören, auf Jonah Hex herumzuhacken, weil es ein verdammt beschissener Film war!

Habt ihr Jonah Hex gesehen? Was sagt ihr zum Film? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. DC versuchte sich in der Vergangenheit an vielen unbekannteren Helden. Darunter auch Constantine: Vor 21 Jahren tauchte eines der mächtigsten Wesen von DC auf der großen Leinwand auf und ausgerechnet Keanu Reeves legte sich damit an