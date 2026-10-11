2005 legte sich Keanu Reeves im DC-Universum mit dem Teufel an – die Darstellung ist bis heute unvergesslich

Schon lange vor den Filmuniversen gab es Filme von DC, die nicht nur Batman oder Superman zeigten. Ein Film aus dem Jahre 2005 zeigt eines der mächtigsten Wesen von DC und Keanu Reeves trickste es sogar aus.

Um welchen Film geht es? 2025 erschien Constantine. Der DC-Film stellt John Constantine in den Fokus, eine Figur, die 1985 ihren ersten Auftritt im Comic Swamp Thing Nr. 37 vom legendären Autor Alan Moore (Watchmen) hatte. 1988 bekam Constantine dann seine eigene Reihe mit dem Comic Hellblazer.

Anfangs noch abseits des klassischen DC-Universums fand der okkulte Detektiv seinen Weg auch in die Geschichten von Superman und Co. und war ein wichtiger Bestandteil von Storylines, die mit Magie, Engeln und Teufeln zu tun hatten. Vor allem Magie ist ein besonderer Faktor bei DC, da sie selbst Superman gefährlich werden kann.

Doch auch mit seinem Film konnte er viele Fans begeistern und das liegt vor allem an der Darstellung des Teufels.

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Eine ganz andere Comicverfilmung

Was macht Constantine so gut? Allen voran steht John Constantine im Vordergrund, der von Keanu Reeves gespielt wird. Schon früh wird deutlich: Er ist ein gebrochener, kranker Mann, der sich mit okkulten Problemen herumschlagen muss und selbst wirkt, als hätte er sein Leben beinahe aufgegeben.

Aber eben nur beinahe, denn trotz seines Zustands setzt er sich für die Menschheit ein. Auch der Vorgang in seinem Job unterscheidet sich von anderen Superhelden . Er muss auf Tricks zurückgreifen, um Dämonen und andere magische Wesen zu besiegen.

Dadurch hat der Film auch eine andere Atmosphäre als andere Comicverfilmungen und das zeigt sich besonders in der Darstellung des Teufels.

Achtung: Im folgenden Abschnitt gibt es Spoiler zum Ende von Constantine.

Warum ist der Teufel besonders? Am Ende des Films begeht Constantine Selbstmord, damit der Teufel erscheint. Luzifer ist Constanines letzte Chance, Mammon zu besiegen, den Sohn des Teufels. Dabei sorgt schon das Aussehen des Teufels für einen erinnerungswürdigen Moment.

Peter Stormare verkörpert den Herrscher der Hölle kühl und distanziert. Dabei trägt er einen weißen Anzug (anders als später etwa in der Luzifer-Serie), schwebt erhaben zu Boden und nur die von Pech triefenden Füße von ihm visualisieren, dass er kein gutes Wesen ist. Er hilft Constantine und freut sich eigentlich schon, ihn in die Hölle zu reißen.

Doch Constantine darf in den Himmel, was der Teufel nicht zulässt. Luzifer heilt den Detektiv von seinem Krebs, belebt ihn wieder und hofft, dass der Detektiv nochmal sündigt.

Bis heute gilt diese Darstellung des Teufels und eines der mächtigsten Wesen von DC, der fast über allem steht, als unvergesslich. Das sieht man etwa an Reddit-Threads oder Toplisten (etwa beim Paste Magazine).

Wie steht es um einen 2. Teil? Fans wünschen sich seit dem 1. Teil eine Fortsetzung, was wohl auch an Keanu Reeves liegt, der an der Rolle zu hängen scheint. 2023 lieferte der Regisseur Francis Lawrence ein Update zum Film. 2 Jahre später sagte Reeves in einem Interview bei Inverse: Wir versuchen schon seit über einem Jahrzehnt, diesen Film zu realisieren, und erst kürzlich haben wir eine Geschichte ausgearbeitet und sie DC Studios vorgestellt – und die haben gesagt: ‚Okay‘ […] Also werden wir versuchen, ein Drehbuch zu schreiben.

Eine offizielle Ankündigung seitens DC gibt es nicht, man sollte sich erstmal also keine große Hoffnung machen und erstmal abwarten. Was sagt ihr zu Constantine? Mögt ihr den Film und wünscht ihr euch eine Fortsetzung? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr zur magischen Welt von DC lest ihr hier: Einer der ältesten Superhelden von DC erschien zusammen mit Superman, aber heute kennen die meisten nur seine Tochter