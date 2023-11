Regisseur liefert ein Update zu Constantine 2 – Keanu Reeves spielt wieder mit und es soll brutaler und finsterer als Teil 1 werden

Regisseur Francis Lawrence gab ein Update, wie es aktuell um den Horror- und Superhelden-Film von DC, Constantine 2, steht. Die Fortsetzung soll dabei noch düsterer als der 1. Teil werden.

Im Februar 2005 erschien Constantine, ein Superhelden-Film mit Horrorelementen. Einige Jahre später, Ende 2020, wurde dann verkündet, dass der Film eine Fortsetzung bekommen werde (via Filmstarts).

Nun gibt es ein Update: Am 21. November 2023 gab Regisseur Francis Lawrence, der auch für Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes zuständig war, ein Interview gegenüber The Hollywood Reporter. Dabei ging er auch darauf ein, wie es aktuell um die Fortsetzung des DC-Films stehe.

Hier sehr ihr einen Trailer zum ersten Constantine-Film:

Nach einigen Verzögerungen soll es nun losgehen

Was sagte der Regisseur im Interview? Im Interview mit The Hollywood Reporter ging der Regisseur auf die Hürden ein, die zuletzt die Arbeiten an Constantine 2 erschwerten. Er nannte dabei den Personalwechsel in den Führungsebenen bei DC sowie die Streiks als Faktoren.

Jedoch äußerte er sich optimistisch und meinte, dass man weiterhin an dem Projekt arbeite:

Die Führungsebene bei DC hat gewechselt, und sie haben ihre Pläne. Aber zum Glück haben wir es geschafft, ein wenig Kontrolle [über das Projekt] zu bekommen und haben angefangen, an einigen Ideen für Constantine 2 zu arbeiten, worüber wir uns sehr freuen. Wir stehen noch ganz am Anfang, da der Streik die Arbeiten für eine Weile auf Eis gelegt hat. Wir werden uns wahrscheinlich nach Thanksgiving wieder zusammensetzen und versuchen, das Projekt zu realisieren. Francis Lawrence via The Hollywood Reporter

Thanksgiving wurde am 23. November 2023 gefeiert. Man kann also davon ausgehen, dass aktuell an der Umsetzung von Contantine 2 gearbeitet wird. So bekräftigte etwa auch Francis Lawrence im Interview, dass sein Fokus nun voll und ganz auf dem DC-Projekt liege.

Soll brutaler als Teil 1 werden

Was wissen wir sonst noch über Constantine 2? In einem früheren Interview mit brobible meinte der Regisseur bereits, dass der neue Film „sehr R-Rated“ sein wird. Zudem ist auch Hauptdarsteller Keanu Reeves wieder mit dabei.

Unsere Kollegen von Moviepilot sprachen anlässlich des neuen Films zu den Hunger Games mit Francis Lawrence. Hier könnt ihr das Interview lesen: Die Tribute von Panem sind zurück: Der Regisseur stimmt Kritik an Original-Reihe zu und erklärt, warum Jennifer Lawrence nicht dabei ist

Wann erscheint Contstantine 2? Ein geplanter Veröffentlichungstermin von der DC-Fortsetzung wurde aktuell noch nicht bekannt gegeben. Auch zur Handlung der Constantine-Fortsetzung gibt es momentan noch keinerlei Informationen.

