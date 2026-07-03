Im allerersten Comic von Superman gab es noch einen zweiten Helden, aber den kennt heute kaum noch jemand

Superman ist seit 88 Jahren einer der bekanntesten Superhelden aller Zeiten und wohl die meisten haben schon mal von ihm gehört. Zusammen mit seinem ersten Comic erblickte aber auch ein anderer DC-Held das Licht der Welt, aber den kennt heute wohl kaum noch jemand.

Viele haben die Geschichte bereits gehört: 1938 erschien Action Comics Nr. 1, und es war der erste Auftritt von Superman, der von Jerry Siegel und Joe Shuster erschaffen wurde. Schnell wurde aus ihm einer der bekanntesten Helden aller Zeiten, der bis heute von wohl jedem erkannt wird.

Aber er war nicht der einzige DC-Held, der in diesem Comic seinen ersten Auftritt feierte: Giovanni Zatara. Von ihm ist heutzutage aber eher die Tochter bekannt.

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Ein Zauberer, der rückwärts spricht

Wer ist Giovanni Zatara? Zatara ist ein Magier, der mit Anzug und Zylinder ziemlich klischeehaft gekleidet ist, aber er ist trotzdem ein mächtiger Zauberer. Als Teenie lernte er dank Notizen von seinem Vorfahren, Leonardo da Vinci, dass er wirklich Magie anwenden kann, wenn er rückwärts spricht.

Mit dieser Fähigkeit wurde er zum Helden. So klärte er in Action Comics Nr. 1 einen Raub auf einen Zug auf. Auch wenn man davon in den Kinofilmen nicht viel mitbekommt, gibt es im DC-Universum viele Figuren und einen ganzen Kosmos für Magie und Mystik.

Aus Zatara wurde nie eine wichtige Figur, aber dafür aus seiner Tochter. Zatanna Zatara. Die Magierin hatte ihren ersten Auftritt 1964 in Hawkman Nr. 4. Sie ist bis heute eine bekannte Figur im DC-Kosmos und startete zuletzt 2026 eine neue Comic-Reihe. Abseits davon war sie schon ein Mitglied der Justice League of America und der Justice League Dark, die sich um magische Probleme kümmert.

In der Serie Young Justice tauchte neben Zatanna auch ihr Vater auf:

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Magie ist eine gute Waffe gegen Superman

Wie mächtig ist Magie im DC-Universum? Ähnlich wie im Marvel-Universum haben auch Magier und magische Wesen bei DC ein fast unendliches Potenzial und können es auch mit gottgleichen Gegnern aufnehmen. Sie können Zeit, Raum und sogar die Realität beeinflussen.

Auf der anderen Seite verstärkt Magie auch bekannte Figuren wie Shazam oder Black Adam. Zudem sind Dämonen wie Trigon eine große Gefahr, die man mit Schurken wie Darkseid vergleichen kann.

Im Falle von Superman ist Magie auch eine besondere Waffe, denn gegen Zauberei hat der Mann aus Stahl keine natürliche Resistenz. Somit ist es möglich, ihn mit Zaubern zu verletzen oder ihn sogar damit zu manipulieren.

Zatanna und ihr Vater nutzen Magie durch das Rückwärtssprechen von Worten. Damit können sie Gegner sogar Dinge vergessen lassen, aber diese Worte müssen auch laut ausgesprochen werden, was wohl die größte Schwäche der beiden Magier darstellt.

Wollt ihr mehr zur magischen Welt von DC erfahren und welche Comic-Figur interessiert euch noch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Superman gilt als einer der stärksten, aber auch er kann besiegt werden. Das zeigen diese Gegner: 10 Charaktere, die Superman im Kampf besiegt haben