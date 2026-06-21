Eine fiese Version von Superman ist das Gegenteil eines Helden, ist süchtig nach Kryptonit

Homelander und Omni-Man sind wohl die berühmtesten fiesen Superman-Klone, aber DC selbst hat einige zu bieten. Einer davon ist das komplette Gegenteil von Clark Kent und nutzt Kryptonit sogar für sich.

Um welchen Charakter geht es? Im Comic Justice League of America Nr. 29 (1984) musste sich die Justice League einem neuen Feind stellen. Aus dem alternativen Universum von Erde 3 kam das Crime Syndicate, eine Gruppe von Schurken, die auf den bekannten Helden basiert.

Der Anführer dieser Gruppe ist Ultraman, eine fiese Version von Superman. Statt dem S ziert ein U die Brust von Ultraman. Und die begeht nicht nur viele Verbrechen, sie geht ganz anders mit Macht und Kryptonit um.

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Schon als Kind ein Grobian

Woher stammt Ultraman? Beim Crisis on Infinite Earths -Event in den Comics wurde das Universum rebootet und Ultraman starb dort auch. Wir beziehen uns hier auf seine Geschichte, die 2011 mit der New 52-Ära startete. Dort hatte er seinen ersten Auftritt im Comic Justice League Nr. 23 im Jahr 2013.

Kal-Il stammt vom Planeten Krypton, der wie bei Superman dem Untergang geweiht war. Sein Vater schickte ihn als Kind aber zur Erde und indoktrinierte ihn während des Flugs mit der Ideologie, er solle das stärkste Wesen sein. In Smallville gelandet, zwang er Johnny und Martha Kent, ihn großzuziehen, mit den Worten: Ihr seid jetzt meine Eltern. (Quelle: toy-people.com).

Lange hielt das aber nicht. Mit 7 Jahren tötete er seine Familie und als Erwachsener krallte er sich die Herrschaft der Welt. Dafür gründete er auch das Crime Syndicate, eine fiese Variante der Justice League. Unter anderem mit:

Owlman (Thomas Wayne Jr.) als Variante von Batman

Superwoman (Lois Lane) als Variante von Wonder Woman

Johnny Quick (Jonathan Chambers) als Variante von The Flash

The Martian (J’onn J’onzz) als Variante vom Martian Manhunter

Power Ring (Harold Jordan) als Variante von Green Lantern

Sea King als Variante von Aquaman

Das Wesen, das Krypton zerstörte, kam auf die Erde von Ultraman. Aber bevor alles zerstört wurde, konnte das Crime Syndicate in eine andere Dimension fliehen. Nach langer Zeit landeten sie auf der Erde, die wir kennen, und stellten sich der Justice League.

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Kryptonit gibt ihm Kraft

Wie mächtig ist Ultraman? Ultraman kann fast alles, was man so von Superman kennt. Er ist unglaublich stark, widerstandsfähig und schnell. Außerdem kann er fliegen, hat einen Laser- und Röntgenblick und Super-Gehör. Spannend ist die Quelle seiner Macht.

Während Superman dank der roten Sonne so mächtig ist, ist es bei Ultraman das Kryptonit. Isst oder inhaliert er das grüne Gestein, werden seine Kräfte erst so stark. Das ist aber auch seine Schwäche, denn wenn er das Kryptonit nicht regelmäßig futtert, sinken seine Kräfte. Abseits davon kann auch die Sonne ihn verwundbar machen.

Daraus entsteht auch eine Sucht nach Kryptonit, da es ihm genau das gewährt, was er seit seiner Kindheit will: Macht über alle anderen.

Anders als Homelander, der einen ziemlich enttäuschenden Kampf abgeliefert hat, kann Ultraman dem originalen Superman einen ordentlichen Kampf bieten. In Adventures of Superman: Jon Kent aus dem Jahre 2023 konnte Ultraman ohne Probleme eine andere Version von Superman töten.

Im Crossover Forever Evil (2013-2014) hat er sogar den Mond verschoben, damit die Sonne ihn auf der Erde nicht mehr schwächt – das können nicht gerade viele aus diesem Universum.

Auch die Filmversion bot Superman 2025 einen würdigen Gegner.

Wie steht ihr zum Thema? Wollt ihr mehr Lore zu verschiedenen Schurken aus dem Superman-Universum? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch He-Man hat sich in der Vergangenheit mit Superman angelegt: Superman oder He-Man? DC hat bereits gezeigt, wer von den beiden stärker ist