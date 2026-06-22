Der bekannteste Kryptonier im Superhelden-Kosmos ist wohl Superman. Er ist aber nicht der Einzige, der die Zerstörung seines Planeten überlebt. Seine starke Cousine startet diese Woche im Kino.

Um welche Figur geht es? Bereits 2025 konnten Zuschauer im neuen Superman-Film einen ersten Blick auf Supergirl, gespielt von Milly Alcock, werfen. Diese Woche, am 25. Juni, startet auch ihr eigener Film in den deutschen Kinos.

Auch wenn man es von außen vermuten könnte, ist sie nicht einfach nur ein weiblicher Klon von Superman. Sie hat eine individuelle Historie und eigene Kämpfe, die zeigen, dass sie sich nicht im Schatten ihres Cousins verstecken muss.

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Superman war nicht der einzige Überlebende von Krypton

Wer ist Supergirl? 1959 feierte Supergirl ihr Debüt im Comic Action Comics Nr. 252. In dem Comic landete eine Rakete, wie damals die von Superman, auf der Erde. Drinnen befand sich Kara Zor-El, wie Supergirl mit bürgerlichem Namen heißt. Damals erklärte man, dass eine kleine Gruppe Kryptonier überlebt hat und eine Kolonie auf einem anderen Planeten gründete. Auch diese Kolonie war dem Untergang geweiht, weshalb Supergirl auf die Erde kam.

Über die Zeit änderte man, ob noch andere Kryptonier existieren, wie Kara überlebte und wie sie auf die Erde kam. 2021 etablierte man im Comic Supergirl: Woman of Tomorrow einen Mix aus verschiedenen Origin-Geschichten. Einige Kryptonier konnten vor der Zerstörung fliehen und gründeten Argo City, eine Kolonie. Dort wurde auch Kara geboren.

Aber auch in Argo City gab es ein Problem. Unter dem Boden von Argo City gab es eine Kryptonit-Quelle, die die Bewohner langsam vergiftete. Obwohl ihr Vater versuchte, dieses Problem einzudämmen, war Argo City langsam dem Untergang geweiht. Wie bei Superman schickten Karas Eltern sie aber weg, womit sie die einzige bekannte Überlebende von Argo City ist.

So landete sie auch auf der Erde (aber nicht als Baby, da sie schon ein paar Jahre in Argo City lebte). Dort traf sie auf ihren Cousin Superman und ihre Geschichte als Heldin begann. 2025 änderte man das im Buch Die neue Geschichte des DC-Universums noch etwas ab und mixte verschiedene Zeitpunkte zusammen. Dort wurde sie auf die Erde geschickt, um ihren Cousin zu beschützen. Aufgrund eines Wurmlochs kam sie aber erst an, als Superman schon erwachsen war.

Beschützen ist auch ein gutes Stichwort, denn Supergirl muss sich nicht vor ihrem weltbekannten Cousin verstecken.

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Nicht nur Superman ist unglaublich mächtig

Wie stark ist Supergirl? Aufgrund ihrer Physiologie als Kryptonierin profitiert sie wie auch ihr Cousin von der gelben Sonne der Erde. Somit ist sie übermenschlich stark, schnell und widerstandsfähig. Zusätzlich kommen da noch Flug, Hitzestrahlen und andere Gimmicks dazu, die man auch von Superman kennt.

Anders als ihr Cousin wurde sie in diversen Iterationen auch in kryptonischer Kampfkunst unterrichtet, weshalb sie meist mehr Techniken beherrscht als Superman, der Kämpfen nur auf der Erde gelernt hat und sich hauptsächlich auf seine Fähigkeiten verlässt. Im Vergleich zu Superman verfällt sie leichter der Wut und so kämpft sie oft auch. Deshalb ist sie auch für den Roten Ring der Red Lanterns anfällig, der mit Wut angetrieben wird.

Zugleich kommen aber ähnliche Schwächen hinzu. Grünes Kryptonit schwächt auch sie, wenn auch weniger als bei Superman. Zudem scheint auch synthetisches Kryptonit ihr nicht zu schaden. Im Comic Supergirl Nr. 0 konnte die künstliche Version des grünen Kristalls ihr nichts anhaben, anders als bei Superman (Quelle: ScreenRant).

Ihre kämpferische Natur hat sie in ihrer 67-jährigen Historie mehrfach unter Beweis gestellt. Beim großen Crisis on Infinite Earths -Event (1985-1986) konnte sie den Anti-Monitor, eines der gefährlichsten Wesen im gesamten DC-Multiversum, verletzten, auch wenn sie dabei starb. Zuvor wurde Superman von ihm noch plattgemacht.

Im Animationsfilm Superman/Batman: Apocalypse konnte sie Darkseid, dem Thanos von DC, einige starke Schläge versetzen, nachdem ihr Cousin fertiggemacht wurde. In der CW-Serie Supergirl (2015-2021) konnte sie das Gefängnis Fort Rozz heben, das laut der Serie 1 Million Tonnen wiegt (via IMDb).

In all den Situationen zeigte sie, dass sie mit ihrem Cousin mithalten kann und somit auch in der Lage ist, ihn zu besiegen.

Was haltet ihr von der Figur Supergirl und schaut ihr euch ihren neuen Film im Kino an? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Obwohl Superman als Mann aus Stahl gilt, hat auch er einige Kämpfe verloren. 7 davon fassen wir euch hier zusammen: Superman ist einer der stärksten Helden im Universum, doch 7 Schurken sind noch mächtiger als der Man of Steel