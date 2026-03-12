Superman ist einer der stärksten Helden im Universum, doch 7 Schurken sind noch mächtiger als der Man of Steel

Das Universum von DC hat einige mächtige Schurken, die nicht nur die Welt und das Universum bedrohen, sondern auch den starken Superman besiegen können. MeinMMO stellt euch 7 davon vor.

Wie ist diese Liste entstanden? Wir haben uns angeschaut, welche Schurken aus dem DC-Universum die Fähigkeiten haben, Superman besiegen zu können. Den Fokus setzen wir dabei auf die Macht und die Fähigkeiten der Schurken.

Für diese Liste ignorieren wir spezielle Varianten von Superman, sondern konzentrieren uns auf die klassische Variante und seine Fähigkeiten. Also berücksichtigen wir Alternativen wie Superman Prime oder Cosmic Armor Superman nicht.

10 andere Charaktere, die Superman besiegt haben, haben wir bereits in einer anderen Liste vorgestellt, selbst ein legendärer Boxer ist dabei.

Mister Mxyzptlk

Mister Mxyzptlk in der Superman: Animated Series (Bildquelle: DC auf YouTube)

Erster Auftritt: 1944 im Comic Superman Nr. 30

Auch wenn Mister Mxyzptlk wie ein harmloser Typ aussieht, gehört er zu den mächtigsten Wesen im Universum von DC. Er ist eine Art Kobold aus der 5. Dimension, einer anderen Dimension, die abseits unseres Raums und unserer Zeit existiert.

Er ist ein unsterbliches Wesen, das alles im Universum wahrnehmen kann und für das die Gesetze der Physik nicht gelten. Seine Kraft basiert auf Magie, eine der größten Schwächen von Superman, und die ist so mächtig, dass er eigentlich nicht besiegt werden kann. Doch er hat eine Schwäche: Wenn man seinen Namen rückwärts aufsagt, verschwindet er in die 5. Dimension.

Mister Mxyzptlk ist eigentlich ein harmloses Wesen, das Superman gerne ärgert und keine Ziele hat wie die Herrschaft des Universums. Gleichzeitig ist er aber impulsiv und kann mit wenig Aufwand das ganze Universum ins Chaos stürzen.

Mehr zu ihm erfahrt ihr hier: Ein Schurke aus dem DC-Universum ist mächtiger als Superman, dabei ist er nur ein Typ im orangenen Pyjama