Darth Vader bekommt bald eine noch stärkere Waffe als den Todesstern in die Finger

Was wäre, wenn Star Wars und Marvel aufeinandertreffen würden? Diese Frage wird schon bald in einem offiziellen Crossover von Disney beantwortet. Nun wurde ein Cover enthüllt, das bereits einen bedrohlichen Vorgeschmack gibt.

Lange Zeit war es ein feuchter Traum, doch schon im Januar 2027 geschieht es: Charaktere aus Star Wars und Marvel treffen in einem offiziellen Crossover aufeinander.

Das Projekt ist eine fünfteilige Comicreihe mit dem Namen „Star Wars/Marvel: Hope Assembles“ und stammt von Autor Kevin Smith und Zeichner David Marquez. Dass wir das Crossover ausgerechnet 2027 erhalten, ist kein Zufall: nächstes Jahr jährt sich das Erscheinen von Episode 4: Eine neue Hoffnung zum 50. Mal. Star Wars feiert also einen runden Geburtstag, und Marvel ist mit von der Partie.

Die Geschichte soll die Handlung des Erstlings neu erzählen. Ein Zauber sorgt innerhalb der Story dafür, dass die Ereignisse von Eine neue Hoffnung im Universum von EARTH-616 stattfinden. Inklusive der klassischen Helden und Schurken.

Luke, Leia und Han treffen also auf die Avengers und arbeiten gemeinsam mit ihnen gegen das Böse. Mit am Start sind Schurken wie Thanos, Doctor Doom und Darth Vader. Besonderer letzterer sorgt auf einem jüngst veröffentlichten Cover für Aufmerksamkeit.

Doctor Doom taucht in Avengers: Doomsday auch bald auf der großen Leinwand auf. Hier seht ihr den Trailer:

Video starten Avengers: Doomsday zeigt im ersten Trailer die X-Men und den großen neuen Oberschurken Autoplay

Ein Fingerschnippen mit der Macht?

Was zeigt das Cover? Auf einer möglichen Titelseite, die im Rahmen der New York Comic Con veröffentlicht wurde, ist Darth Vader zu sehen. Er ist unheimlich beleuchtet und blickt uns frontal an. An seinem linken Arm trägt er den Infinity-Gauntlet, also jenen mächtigen Handschuh, mit dem beispielsweise Thanos im MCU das Universum ins Chaos gestürzt hat.

So sieht das besagte Cover aus (Screenshot via x.com)

Man möchte sich nicht vorstellen, was Vader mit einer solchen Waffe anstellen kann. Noch dazu, wenn er das vernichtende Potential des Handschuhs mit seiner Sith-Macht vereint. Dagegen ist selbst der planetenvernichtende Todesstern ein Kinderspielzeug. Fraglich ist aktuell, wie Vader den Infinity-Gauntlet in die Hände bekommt. Erhält er ihn von Thanos oder Doctor Doom? Oder nimmt Vader ihnen die Waffe vielleicht sogar im Kampf ab?

Genaueres wissen wir erst zum Release der ersten Ausgabe im Januar 2027. Damit dürfte sich der Traum vieler Fans erfüllen. Aber auch bei Marvel Comics selbst zeigt sich der scheidende Chefredakteur C.B. Cebulski euphorisch:

Meine Zeit bei Marvel war geprägt von vielen Momenten, in denen Träume wahr wurden, aber dieses „Hope Assembles“-Crossover ist wirklich eines der Projekte, auf die wir am stolzesten sind. Es ist eine Idee, die wir schon seit dem Erwerb der „Star Wars“-Lizenz vor über einem Jahrzehnt umsetzen wollten, aber wir wussten, dass wir mit der Geduld eines Jedi warten mussten, um sie zu verwirklichen. CB Cebulski via marvel.com

Disney kaufte Marvel im Jahr 2009, Star Wars folgte 2012. Ein hausinternes Crossover wäre also rechtlich gesehen schon früher möglich gewesen.

Das Erscheinen des Crossovers eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Wie sieht es beispielsweise mit einem gemeinsamem Kinoauftritt von Marvel und Star Wars aus? Das steht bislang noch in den Sternen der weit entfernten Galaxis. Wie seht ihr das Ganze? Hättet ihr Lust auf mehr Crossover zwischen den beiden Marken? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch bei der Konkurrenz von DC gibt es ziemlich starke Charaktere: Ein Mitglied der Justice League ist so mächtig, dass es sogar Superman besiegen könnte