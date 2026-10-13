Ein Gründungsmitglied der Avengers wird im MCU verschwendet, ist nur eine Nebenfigur in seinen eigenen Filmen

Im Marvel Cinematic Universe fanden viele Superhelden ihren Weg ins Kino und wurden, wenn auch manchmal nur kurz, Mitglieder der Avengers. Eines der originalen Gründungsmitglieder wurde von Marvel aber in den Hintergrund verfrachtet.

Um wen geht es? Ant-Man erging es im MCU eigentlich ziemlich gut. Nicht nur bekam der Superheld 3 Filme spendiert, er war auch in Avengers: Endgame und Captain America: Civil War vertreten.

Das Besondere an Ant-Man ist, dass Scott Lang (Paul Rudd) die Technik und den Anzug von Hank Pym (Michael Douglas) bekommen hat – dem wahren Ant-Man, dessen Rolle im MCU nicht ganz die Tragweite hat, wie in den Comics.

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Ein Gründer und Problem für die Avengers

Was hat es mit Hank Pym auf sich? Hank Pym (mit Namen) hatte seinen ersten Auftritt 1961 im Comic Tales to Astonish Nr. 27 und tauchte in Nr. 35 bereits als Ant-Man auf. Er gehört zu den älteren Marvel-Helden. Zum Vergleich: Scott Lang tauchte erst 1978 in Avengers Nr. 181 auf.

Auch in den Comics entdeckte er die Pym-Partikel, mit denen er die Größe von Dingen und Lebewesen verändern kann. Fest mit ihm verzahnt ist auch Janet Van Dyne, die als Heldin Wasp bekannt ist und die Frau von Pym wurde. Beide sind auch im Gesamtkontext wichtig, da sie zusammen mit Thor, Iron Man und Hulk die Avengers gründeten.

Das Team tauchte zum ersten Mal im Comic Avengers Nr. 1 im Jahr 1963 auf.

Allgemein gilt Hank Pym als eine der intelligentesten Personen im Marvel-Universum, der mit seiner Technik viele unglaubliche Dinge realisieren konnte – aber nicht alles war gut für die Menschheit. Anders als im MCU erschufen nämlich nicht Bruce Banner und Tony Stark den Roboter Ultron, sondern Hank Pym.

Dadurch kreierte er eine der größten Gefahren für die Menschheit. Sie führte zu einer Postapokalypse, die man nur mit Zeitreisen verhindern konnte. Das passierte in der Reihe Age of Ultron aus dem Jahre 2013.

Abseits davon ist Hank Pym aber nie so groß und bekannt geworden wie seine anderen Mit-Avenger. So gibt es keine wirklich langen Solo-Reihen mit der Figur und Autoren machen aus ihm oft eine schwierige Figur, die eher anhand fragwürdiger Taten gezeigt wird. Einer der bekanntesten Momente war etwa, als er seine Frau in The Avengers Nr. 213 geschlagen hat (via Men’s Health).

Und auch im MCU wird Hank Pym in den Hintergrund verfrachtet, obwohl er sogar von einem ziemlich starken Schauspieler (Michael Douglas) verkörpert wird und obwohl es ohne ihn den Ant-Man gar nicht geben würde. Im MCU ist er nur eine Nebenfigur, die dem neuen Ant-Man helfen muss. So kommt er auch nicht in Avengers: Doomsday vor, obwohl Scott Lang zurückkehren wird.

Einen kleinen Fokus auf Hank Pym gab es zumindest in der Animationsserie What if… in Folge 3 der ersten Staffel. Dort wird Hank Pym von einer schurkischen Seite gezeigt und das macht durchaus Spaß, vor allem bezüglich der Erschaffung der Avengers.

Was sagt ihr zu Hank Pym? Würdet ihr euch mehr von ihm wünschen oder interessiert euch Ant-Man allgemein nicht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Eine weitere Figur, die im MCU zu kurz kommt, ist Beta Ray Bill: Thor ist im Universum von Marvel nicht der Einzige, der seinen Hammer nutzen kann: Eine wichtige Figur fehlt bisher in den Filmen