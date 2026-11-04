DC schenkt Wonder Woman eine übermächtige Kraft, die ihr das Leben kosten könnte

Wonder Woman ist eine mächtige Heldin und bekommt von DC gerade eine neue Fähigkeit spendiert. Bei aller Begeisterung muss sie aber aufpassen, dass die frische Kraft nicht eher ein Nachteil wird.

Wonder Woman verfügt über zahlreiche, starke Fähigkeiten. Sie ist nicht nur sehr stark, ausdauernd und kann fliegen, sondern kämpft auch mit den schnellen Reflexen einer Halbgöttin.

Als Teil der Justice League ist sie ein wichtiger Charakter, der sich seit seiner Entstehung im Jahr 1941 durch William Moulton Marston immer weiterentwickelt. Im Comic „Absolute Wonder Woman Nr. 25“ von Kelly Thompson und Hayden Sherman ist es wieder einmal so weit.

In der Geschichte wird die Welt von Angst in Schach gehalten, die durch die Götter Phobos (Gott der Angst) und Deimos (Gott des Schreckens) verbreitet wird. Langsam aber sicher werden die Menschen zermürbt, und Wonder Woman möchte etwas dagegen unternehmen.

Sie braut schließlich einen Trank, der gegen die Angst helfen soll. Um die Wirksamkeit zu testen, probiert sie ihn an sich selbst. Die Auswirkungen sind beeindruckend, aber gefährlich.

Im Kino war Wonder Woman ebenfalls aktiv, auch wenn ein dritter Film mit Gal Gadot wohl nie erscheinen wird:

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Angst muss nicht schlecht sein

Wie verläuft der Test? Im Comic trinkt Wonder Woman ihre Mixtur, die sie zusätzlich mit einem Zauber belegt hat. Dieser enthielt den Wunsch, dass Vernunft und Logik stark sein sollen, aber vor allem der Mut über die Angst herrscht.

Einen Drink später zeigt sich Wonder Woman euphorisiert und sagt, dass sie sich in ihrem ganzen Leben noch nie besser gefühlt habe. Auch kein anderes Wesen hätte sich jemals besser gefühlt als Wonder Woman in diesem Moment.

Bestärkt und ohne Angst ist sie sogar bereit, sich gegen die Götter Phobos und Deimos im Kampf zu stellen. Ob es dazu kommt, ist noch offen. Die neue Kraft zeigt schon jetzt, dass Wonder Woman möglicherweise zu neuen Heldentaten aufbricht, aber sie könnte ihr auch zum Verhängnis werden.

Was macht die Kraft gefährlich? Keine Angst zu haben, klingt im ersten Augenblick angenehm und schön. Aber dadurch entsteht nur allzu leicht gefährlicher Übermut, der einen zu dummen Aktionen treiben kann.

Sich gegen zwei Götter stellen? Eventuell keine allzu gute Idee. Immerhin hält uns unter anderem die Angst davon ab, leichtsinnig zu agieren und das kann mitunter das eigene Leben retten. Das weiß übrigens auch Wonder Woman selbst. Bevor sie den Trank zu sich nimmt, sagt sie noch, dass es „fast genauso gefährlich ist, sich der Angst zu entledigen, wie wenn die Angst um sich greift“.

Wenn die vollständige Ausgabe des Comics sowie die nachfolgenden Bände erscheinen, wissen wir, ob die Idee mit dem Trank nach hinten losgeht. Würdet ihr euch eurer Ängste entledigen, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. DC-Kollege Superman hat inzwischen ein anderes Problem: Nach 88 Jahren wird die stärkste Kraft von Superman seine größte Schwäche