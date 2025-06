Ein mächtiger Schurke aus Herr der Ringe schaffte es fast, Frodo zu töten, dabei war er früher einer von den Guten

Der Director von Pokémon GO erklärt, warum ihr nach 9 Jahren immer noch so viele Kanto-Pokémon findet

So fand einer der ikonischsten Schurken aus Mittelerde zu seinem Ende. Letztlich war sein Vertrauen in die Prophezeiung über seinen Tod eine große Schwäche. Éowyn zeigte, dass sie eine starke Kriegerin ist, obwohl sie als Frau in Mittelerde immer unterschätzt wurde. Sie taucht deshalb auch in dieser Liste auf: Die 10 stärksten Menschen aus Mittelerde im Ranking

Daraufhin griffen Éowyn und der Hobbit Merry den Hexenkönig an. Gemeinsam brachten sie ihn zu Fall. Der Nazgûl verspottete sie noch und wähnte sich in Sicherheit. Denn er kannte die Prophezeiung Glorfindel, die besagte, dass kein Mann ihn töten könne. Zu seinem Pech stand ihm aber kein Mann gegenüber: Éowyn nahm ihren Helm ab, gab sich als Frau zu erkennen und tötete den Bösewicht ein für allemal mit ihrem Schwert.

Immer wieder trat der Hexenkönig im weiteren Verlauf der Geschichte in Erscheinung. Er brachte Schrecken über Mittelerde und nahm letztlich an der Schlacht auf dem Pelennor teil. Dort fand er sein Ende.

Schon einige Jahre später schaffte er es, die Stadt Minas Ithil in Gondor zu erobern. Er gab ihr einen neuen Namen: Minas Morgul. Dort kam es zu einem Aufeinandertreffen zwischen dem König von Gondor, Ëarnur, und dem Hexenkönig. Ëarnur wollte sich dem Nazgûl im Zweikampf stellen, weil er ihn in der Vergangenheit verspottet hatte. Nachdem der Mensch die Tore von Minas Morgul durchschritten hatte, sah man ihn nie wieder.

Der Menschenkönig, der später zum Anführer der Nazgûl werden sollte, wurde korrumpiert und an Sauron gebunden. Er und die anderen Menschenkönige verwandelten sich in untote Geister.

Wer war der Hexenkönig? Sein wahrer Name ist nicht bekannt. Wir wissen nur, dass es sich um einen König der Menschen handelte. Vermutlich gehörte er zu den Númenórer, also den Menschen des Westens, zu denen auch Aragorn oder Saurons Mund gehörte .

