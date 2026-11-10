Wenn ihr nur die Filme zu Harry Potter gesehen habt, wisst ihr gar nicht, wie mächtig Dumbledore wirklich ist

Dumbledore ist der wohl mächtigste lebende Zauberer in den Filmen zu Harry Potter. Das stellt er in einem Kampf mit Voldemort zur Schau. Doch wie mächtig der bärtige Direktor von Hogwarts wirklich ist, merkt man erst im Duell in der Buchversion.

Der Kampf zwischen Dumbledore und Voldemort ist in Harry Potter und der Orden des Phoenix einer der beeindruckendsten Kämpfe der gesamten Filmreihe. Im Ministerium taucht Harrys Mentor plötzlich auf und stellt sich Voldemort, den er einfach nur Tom nennt, entgegen.

Anders als bei vielen anderen Kämpfen gibt es hier nicht nur ein Strahlenduell. Die beiden werfen sich beeindruckende Zauber entgegen. Eine Feuerschlange trifft auf ein Wassergefängnis und auch Gegebenheiten im Raum werden genutzt.

Dabei wirkt der Kampf schon fast ausgeglichen, als seien die beiden Zauberer auf einer ähnlichen Stufe der Macht. Doch wie mächtig Dumbledore wirklich ist, wird erst im Buch deutlich.

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Dumbledore steht über Voldemort

Was ist im Kampf im Buch anders? Dumbledores Auftritt beginnt direkt mit einer Rettungsaktion. Voldemort ist kurz davor, Harry mit Avada Kedavra umzubringen. Doch plötzlich springt eine Statue dazwischen und blockt den tödlichen Zauber. Allgemein nutzt Dumbledore im Kampf gerne die belebten Figuren.

Im Buch belebt er auch andere Statuen und schafft es sogar, Bellatrix Lestrange festzuhalten. Einige schickt er dann weg, um Hilfe zu holen. Andere gehen auf Voldemort los, während die erste Harry schützt.

Im Kampf schafft es Dumbledore, mehrere Avada Kedavras zu blocken oder auszuweichen. Dafür erscheint etwa auch Fawkes, der als Phönix einen solchen Zauber einfach durch Wiedergeburt überleben kann. Dumbledore hat auf alles eine Antwort und zwingt den dunklen Lord anders als im Film in die Defensive. Zum Vergleich: Anders als im Film muss Voldemort aus der Wasserkuppel apparieren – er nutzt also feige Fluchtmagie.

Dabei ist er im Kampf deutlich ruhiger und entspannter. Der Zauberer wirkt deutlich weniger angestrengt als in der Filmversion, fast schon unantastbar.

Im Vergleich zum Film wirkt es so, als sei Dumbledore seinem ehemaligen Schüler überlegen – nicht gleichauf. Hierbei muss man auch bedenken, dass er die ganze Zeit Multitasking betreibt:

Vor dem Kampf hat er sich um die Todesser gekümmert, die im Ministerium waren.

Er beschützt Harry die ganze Zeit.

Und er versucht, Voldemort nicht zu töten.

Der Schulleiter hat also die volle Kontrolle und taktische Überlegenheit.

Dieser Verlauf zeigt, warum Dumbledore als der mächtigste Zauberer in Hogwarts gilt und warum sich Voldemort vor ihm fürchtet: Weil er vielleicht der Einzige auf der Welt ist, der mächtiger als er selbst ist. Immerhin heißt sogar das Kapitel im Buch: Der Einzige, den er je fürchtete.

Die neue Serie von HBO hat also die Möglichkeit, Dumbledore noch erhabener und mächtiger darzustellen als in der Filmreihe. Aber welchen Aspekt aus den Büchern wollt ihr sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Die größten Unterschiede findet ihr hier: Harry Potter: Die 10 größten Unterschiede zwischen Filmen und Büchern im Ranking