Legende auf YouTube wurde vor 20 Jahren mit Harry Potter berühmt, jetzt distanziert sie sich: „Keine Liebe mehr übrig“

Die YouTuberin Kathrin „coldmirror“ Fricke wurde durch das Harry-Potter-Franchise berühmt. Heute distanziert sie sich davon. Der Grund dafür ist die Autorin der Bücher.

Warum distanziert sich Coldmirror von Harry Potter? Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung redete die YouTuberin Coldmirror über ihr 20-jähriges Jubiläum und dass sie heute eher distanziert von dem Harry-Potter-Franchise ist. Der Grund ist die Autorin der Bücher, J. K. Rowling, die in den letzten Jahren durch ihre Äußerungen zu Transmenschen für viele Kontroversen gesorgt hat.

Coldmirror sagt im Interview: Was J.K. Rowling jetzt abzieht, das ist nicht mehr heimelig und schön und niedlich und magisch. Für mich ist das Thema durch. Ich habe keine Liebe mehr für Harry. Die YouTuberin meint weiter, dass sie zwar immer noch ein grundlegendes Interesse an dem Franchise habe, sich die Filme aber nicht mehr mit einem guten Gewissen anschauen könne.

Sie führt aus, dass sie um Harry Potter getrauert habe. Letztendlich könne einem aber niemand die gewonnenen positiven Dinge aus dem Harry-Potter-Franchise wegnehmen. Das seien für immer die eigenen.

Warum gilt J. K. Rowling als kontrovers? Die Autorin J. K. Rowling wurde ab den späten 90ern mit ihren Büchern der Harry-Potter-Reihe berühmt. Eher negatives Aufsehen erlangte die heute 61-Jährige ab den Jahren 2019 und 2020, in denen sie anfing, auf X vermehrt zum Thema Transsexualität zu posten. Ihre Ansichten, dass es beispielsweise 2 biologische Geschlechter gibt und dass trans* Frauen keine Frauen seien, wurden von Kritikern als transphob angesehen (Quelle: DER SPIEGEL).

Außerdem unterstützte die Autorin im Jahr 2025 die Gruppe For Women Scotland bei einem Gerichtsprozess finanziell. Die Gruppe hatte vor dem Obersten Gerichtshof geklagt, dass das Gleichstellungsgesetz nicht für trans* Frauen gelten solle (Quelle: WDR). Ihre finanzielle Unterstützung bestätigte J. K. Rowling auch selbst auf X.

Seit ihrer klaren Positionierung haben sich einige öffentliche Personen von ihr distanziert, unter anderem die Schauspieler Daniel Radcliffe und Emma Watson, die in den Filmen Harry Potter und Hermine Granger verkörperten.

Auch Gronkh ist wie Coldmirror ein Urgestein auf YouTube:

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Was hat Coldmirror mit Harry Potter zu tun? Die YouTuberin Coldmirror ist schon seit 20 Jahren auf der Videoplattform vertreten und produziert hauptsächlich Comedy-Videos. In ihrer Karriere dürften wohl ihre Harry-Potter-Videos diejenigen sein, die den meisten Zuschauern im Gedächtnis hängen geblieben sind.

Coldmirror hatte in der Vergangenheit sehr viel mit dem Harry-Potter-Franchise verbunden. Ihr allererstes Video war ein Sketch zu Harry Potter und eines der beliebtesten Videos innerhalb der Community ist die eigene Synchro von Coldmirror zu dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen . Außerdem startete sie im Jahr 2016 den Podcast „Harry Podcast“ zu dem Film, den sie 8 Jahre lang führte.

Auch privat bedeutet ihr das magische Franchise viel. So betonte Coldmirror in der Vergangenheit immer wieder in Interviews (unter anderem: Süddeutsche Zeitung), dass der 1. Harry-Potter-Film ihr das Leben gerettet habe. Sie wollte unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht, und habe somit etwas gehabt, worauf sie sich freuen konnte.

Harry Potter und Coldmirror sind also bis in alle Ewigkeit auf eine Art miteinander verbunden. Trotzdem zog sie im Jahr 2023 einen Schlussstrich mit dem Harry Podcast.

Mittlerweile hat Coldmirror auf ihrem YouTube-Kanal über 1,6 Millionen Abonnenten und auch heute noch macht sie die gleichen Comedy-Videos wie damals. Zudem gehört sie seit 2016 zu dem Netzwerk funk. Ein Format auf Coldmirrors YouTube-Kanal ist dabei Telekaddi , in dem sie wie im Harry Podcast Fernsehserien oder -shows ganz genau recherchiert und kuriose Fakten darüber teilt.

Wie findet ihr die Distanzierung von Coldmirror? Könnt ihr ihre Beweggründe nachvollziehen? Schreibt es uns in die Kommentare!

In einem Video zu ihrem 20-jährigen Jubiläum auf YouTube überblickte sie nochmals ihre gesamte Karriere und was das für sie bedeutet. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Eine Legende macht seit über 20 Jahren YouTube, wollte eigentlich nur VHS-Kassetten digitalisieren, hat 1,6 Millionen Abonnenten