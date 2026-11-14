Das einstige Problemkind von Twitch ist jetzt der unangefochtene Streaming-König und bedankt sich auf besondere Weise bei einem Land

IShowSpeed hat gerade zum dritten Mal bei den US-amerikanischen Streamer Awards auf YouTube und Twitch abgeräumt. Was ihn zum König des Live-Streamings macht, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Um wen geht es? IShowSpeed hat gerade zum dritten Mal in Folge bei den US-amerikanischen Streamer Awards als bester IRL-Streamer und als Streamer des Jahres abgeräumt. Dabei handelt es sich um ein Event, das von der Streamerin QTCinderella ins Leben gerufen wurde, also keine offizielle Auszeichnung von Twitch oder YouTube.

Der Preis selbst würde IShowSpeed daher wohl nicht zum aktuellen König des Live-Streamings machen. Was ihn gerade von anderen Streamern abhebt, sind seine Entwicklung und seine globale Reichweite.

Zur Erinnerung: So hat es bei IShowSpeed angefangen:

Video starten Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed? Autoplay

Vom Rüpel zum internationalen Streaming-Superstar

Das machte die Auszeichnung so besonders: Dass IShowSpeed mal auf einer solchen Bühne bejubelt werden würde, war noch vor einigen Jahren kaum vorstellbar. Der damals 16-Jährige legte 2021 und 2022 dank viraler Clips einen kometenhaften Aufstieg hin, doch die populären Videos zeigten oft furchtbare Ausraster, etwa, wie er eine Frau sexistisch beleidigte oder ein Kind zusammenbellte.

5 Jahre später hat IShowSpeed zwar immer noch jede Menge chaotische Energie, doch in der Streaming-Szene steht er nicht mehr für Kontroversen, sondern vor allem für aufwendige und kreative Inhalte. Während andere Content Creator in ihren Zimmern hocken und lieber auf die Inhalte anderer reagieren, macht Speed Weltreisen und große Gaming-Events.

Für viele Zuschauer auf Reddit ist daher klar: Andere Content Creator können den Titel eigentlich nur noch erringen, wenn IShowSpeed sich mal dazu entschließen sollte, eine längere Pause einzulegen. Denn im Vergleich zu ihm wären die Inhalte anderer Streamer “low effort”.

Wie groß ist IShowSpeed wirklich? Was reine Follower- und Zuschauerzahlen angeht, ist IShowSpeed zumindest einer der größten Streamer der Welt. Durch seinen langen Bann sind andere Creator auf Twitch durchaus relevanter, etwa Caedrel, Jynxzi, CaseOh. Der größte Streamer auf Twitch war in den letzten Jahren Kai Cenat, der 2026 jedoch eine längere Pause einlegte. Auf Twitch hält Ibai Llanos den Zuschauerrekord (über 9 Millionen gleichzeitige Zuschauer), während auf YouTube die Live-Übertragungen der Fußball-WM 2026 des Kanals CazéTV mit bis zu 24,2 Millionen gleichzeitigen Zuschauern den Plattform-Rekord aufstellten. Es ist auch durchaus möglich, dass Content Creator in China noch einmal mehr Zuschauer anlocken. Von den dort populären Plattformen wie Huya, DouYu und Bilibili liegen uns jedoch keine verlässlichen Zuschauerzahlen vor. Unabhängig von der reinen Menge an Zuschauern findet Streaming dort aber in einem geschlossenen Plattform-Ökosystem statt und bleibt durch die Sprachbarriere größtenteils auf China beschränkt. Verglichen mit den gängigen anderen “großen” Streamern zeichnet sich IShowSpeed jedoch durch seinen Status als globaler Weltstar weit über seinen eigenen Sprachraum hinaus aus. In Norwegen fielen die Fans 2024 regelrecht über den Streamer her und auch in China selbst ist IShowSpeed so beliebt, dass Geschäfte stolz mit seinem Besuch werben.

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IShowSpeed bedankt sich auf Indonesisch

So bedankte sich der Streamer: Seine Dankesrede für die Auszeichnung als Streamer des Jahres hielt IShowSpeed komplett auf Indonesisch, der Sprache des Landes, in dem er zwei Jahre zuvor eine Million gleichzeitige Zuschauer bei einem Live-Stream erzielt hatte. Nach der Ansprache folgte noch ein Backflip, quasi ein Markenzeichen des Streamers.

Laut Kommentaren in verschiedenen sozialen Netzwerken sagte Speed so viel wie:

Ihr seid von Anfang an dabei gewesen. Ihr seid nicht nur Fans, ihr seid meine Familie. Ich werde nicht aufhören, ich werde weiterhin alles für euch geben. Ich liebe euch alle.

Wie sieht es hierzulande aus? Deutsche Twitch-Streamer sind zwar immer wieder in den Streaming-Charts vertreten, jedoch meistens mit einem überwiegend deutschsprachigen Publikum. Einer der international bekanntesten deutschen Twitch-Streamer ist wohl ohnePixel, der bei den diesjährigen Streamer Awards als bester FPS-Streamer ausgezeichnet wurde. Der hat allerdings den Vorteil, auf Englisch zu streamen, und erreicht so ein riesiges Publikum: 556.000 Menschen schauen zu, wie ein deutscher Twitch-Streamer für 120.000 € Nieten in CS:GO zieht

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