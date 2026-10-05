Eine Legende macht seit über 20 Jahren YouTube, wollte eigentlich nur VHS-Kassetten digitalisieren, hat 1,6 Millionen Abonnenten

Coldmirror ist bereits seit 20 Jahren auf YouTube vertreten. In einem neuen Video blickt sie auf ihre Karriere zurück.

Um wen geht es? Den meisten YouTube-Zuschauern dürfte der Name Coldmirror geläufig sein. Kathrin Fricke – auch manchmal Kaddi genannt – erstellt unter diesem Künstlernamen bereits seit 2006 Videos auf YouTube. Obwohl sie schon so lange auf der Plattform ist, hat sie ihre Videos nie monetarisiert.

Außerdem kurios: Egal, was die YouTuberin an Videos hochlädt, irgendwie funktioniert alles. Das mag wohl daran liegen, dass Coldmirror mit ihren Videos zu der deutschen YouTube-Kultur gehört. Mittlerweile hat ihr Kanal übrigens 1,6 Millionen Abonnenten auf ihrem YouTube-Kanal. In ihrem neuesten YouTube-Video warf sie einen Blick auf ihre bisherige Karriere.

Auch Gronkh war im deutschen Raum einer der ersten auf YouTube:

Video starten Gronkh, der Mann mit der Stimme – Karriere und Leben von Deutschlands bekanntestem Let’s-Player

Wie waren die 20 Jahre von Coldmirror? Am 3. Oktober 2006 erstellte Kathrin Fricke ihren YouTube-Kanal Coldmirror. Ihre ursprüngliche Idee handelte nicht vom YouTube-Fame, sondern davon, dass sie digitalisierte VHS-Kasetten mit ihren Online-Freunden teilen wollte. YouTube schien wie die optimale Plattform dafür.

Ebenfalls am 3. Oktober 2006 erschien dann auch das erste Video von Coldmirror – Normi Potter 0.5. Zusammen mit ihrer Schwester drehte sie eine Art Harry-Potter-Verarsche . Es folgten über die Jahre weitere Sketche und Comedy-Videos.

Schließlich vertonte Coldmirror den gesamten Film Harry Potter und der Stein der Weisen und machte mit ihrer Synchro, in der sie alle Charaktere sprach und den Sinn des Films komplett umschrieb, ihre eigene Version Harry Potter und ein Stein daraus.

Was sind eure liebsten Coldmirror-Zitate? Haut sie uns unten in die Kommentare!

2016 startete sie dann ihren Harry Podcast, in dem sie in jeder Folge 5 Minuten des 1. Harry-Potter-Films aufnahm und ihn bis aufs kleinste Detail analysierte. Kurze Zeit danach trat Coldmirror dem Netzwerk funk bei, bei dem sie auch heute noch ist.

Auch heute macht Coldmirror noch ähnliche Videos. Sie sind zwar nicht mehr so Harry-Potter-lastig, aber beinhalten immer noch den gleichen Humor, beispielsweise Telekaddi oder Kack Produktbeschreibungen .

Das gesamte Video von ihr könnt ihr euch direkt auf YouTube anschauen:

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Was sagt Coldmirror zu ihren 20 Jahren auf YouTube? Im letzten Drittel ihres Videos richtet die Content Creatorin noch ein paar Worte an ihre Community. Auch nach 20 Jahren seien diese Videos für sie die wichtigste Weise, wie sie sich ausdrücken möchte und sie würde verrückt werden , wenn sie das nicht auch zukünftig machen könne (Quelle: YouTube ab 04:32).

Coldmirror sähe ihre Community als die Online-Freunde, für die sie damals ursprünglich ihre ersten Videos hochgeladen habe. Weiter sagt sie: Und ich begreife das manchmal nicht, das ist so surreal für mich. Für mich schließt sich dadurch ein Kreis, weil ich mir damals so was immer gewünscht hab. (Quelle: YouTube ab 05:36).

Was sagt ihr zu Coldmirror? Habt ihr sie früher ebenfalls geschaut oder guckt ihr sie immer noch? Schreibt es uns in die Kommentare!

Auch Freshtorge zählt zu den Urgesteinen auf YouTube und auch er ist bereits seit 20 Jahren auf der Plattform. Sein Markenzeichen sind seine Comedy-Sketche. Mehr dazu auf MeinMMO: „Immer geweigert, meine Sketche professionell zu machen“ – Freshtorge über seine 20 Jahre auf YouTube