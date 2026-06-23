Coldmirror ist eine Legende auf YouTube, dabei dürfte ihr Kanal eigentlich gar nicht funktionieren

Kathrin „coldmirror“ Fricke ist eine absolute Legende im deutschen YouTube und prägte unzählige Kindheiten. In einem AMA stellt sie sich auf Reddit den Fragen der Fans.

Worum geht es? Am 23. Juni 2026 veranstaltete coldmirror auf Reddit ein AMA, also eine virtuelle Fragerunde. Fans konnten vorab Fragen einreichen, welche die YouTuberin dann nach bestem Wissen und Gewissen beantwortete. Dabei stellte ein Fan die Frage, ob coldmirror bei funk eine Art Sonderstatus hätte. Die YouTuberin gehört seit 2016 zu dem Content-Netzwerk der ARD und ZDF.

coldmirror erklärt in ihrer Antwort auf Reddit, dass sie das gar nicht so genau wisse. Wohl aber sei die Zusammenarbeit recht locker. Sie nenne einfach eine Anzahl von Videos, die sie in einem bestimmten Zeitraum veröffentlichen möchte, die fertigen Videos würden dann noch einmal technisch und inhaltlich geprüft und anschließend veröffentlicht.

Fast noch spannender ist aber ein anderer Teil der Antwort, denn die YouTuberin sagt: Aus irgendeinem Grund funktioniere alles auf ihrem Kanal, obwohl sie sich nicht an die gängigen Regeln für viele Aufrufe halte. Tatsächlich erreichen die meisten ihrer aktuelleren Videos über 400.000 Aufrufe. Die Folgen des „5 Minuten Harry Podcasts“ vor 2 bis 3 Jahren liegen sogar bei über einer Million.

coldmirror war sogar schon vor Gronkh auf YouTube aktiv.

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Authentische Inhalte statt Algorithmus-Jagd

Welche Regeln bricht coldmirror? Es gibt zwar keine Garantie für den Erfolg auf einer Plattform wie YouTube, aber es haben sich einige „Best Practices“ etabliert, mit denen man zumindest etwas nachhelfen kann. Das sind etwa:

Regelmäßig und viel hochladen: Auf dem Haupt-Kanal von coldmirror erscheint ungefähr einmal im Monat ein neues Video, also keine ständigen Uploads oder gar feste Zeiten.

Aktuelle Trends aufgreifen und für Suchmaschinen optimieren: In ihrem Podcast Telekaddi beschäftigt sich Coldmirror mit Kinderserien von damals, andere Videos tragen Titel wie „Kack Produktbeschreibungen – normal bleiben“ – nicht gerade das Material, aus dem Google-Träume sind.

Den Algorithmus füttern: Um erfolgreich auf YouTube zu sein, reicht es längt nicht mehr, einfach nur Videos zu veröffentlichen, denn die sollten zusätzlich mit Short-Videos und einer ständigen Social Media Präsenz beworben werden. Auf dem Kanal von coldmirror sind Shorts eine Fehlanzeige, und von ihrem eigenen Subreddit hat die YouTuberin wohl auch erst kürzlich erfahren – dabei besteht der seit 2014.

Den absolut größten Fehler, wenn man bei YouTube so richtig abcashen will, hat coldmirror aber tatsächlich schon sehr viel früher begangen, denn sie hat ihre Videos gar nicht monetarisiert.

Warum funktioniert es dann doch? Die wahre Antwort auf diese Frage lautet wohl: weil es coldmirror ist. Die YouTuberin selbst sagt, sie habe einen harten Kern von Zuschauern, da müsse sie keine Algorithmen austricksen. Sie ist also in der glücklichen Position, mehr oder weniger machen zu können, was sie will, weil ihre Fans auf genau diese authentische Art anspringen. Oder, wie es ein anderer Fan ausdrückt: “Ja, also ich denke, sie hat einen Sonderstatus – einen Legendenstatus.” (Quelle: Reddit)

Wie wahr diese Aussage ist, zeigte sich auch im AMA selbst, denn dort kamen über 1.000 Kommentare mit zahlreichen Fragen zusammen. Viele Fans wollten sich aber auch einfach für die unzähligen schönen Stunden bedanken, die sie über die Jahre mit den Inhalten der YouTuberin verbracht haben.

Das AMA mit allen Fragen könnt ihr auf Reddit nachlesen.

Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, welche Erinnerungen ihr mit coldmirror verbindet.

Für viele Fans hat coldmirror entscheidend ihren Humor geprägt – eine Tatsache, bei der sie laut AMA bis heute nicht so richtig weiß, ob sie sich freuen oder entschuldigen soll. Die Schuld am verkorksten Humor der Millenials und Gen Z trägt sie aber nicht allein: 6 berühmte Videos von YouTube, die Generation Z und Millennials geprägt haben