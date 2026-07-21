Wegen Steuerschulden verließ er seine 2 Millionen Abonnenten auf YouTube, jetzt versucht er es auf Twitch

In den 2010er-Jahren gab es einige große deutsche Content Creator auf YouTube. Einer davon war Marcel KSFreakWhatElse Dähne. Aufgrund von hohen Steuerschulden verließ er das Internet als Content Creator und kehrte jetzt mit einem Update und Plänen für die Zukunft zurück.

Um wen geht es? Marcel Dähne erstellte im Jahr 2012 seinen YouTube-Kanal und veröffentlichte unter seinem Künstlernamen KSFreakWhatElse – oder auch KSFreak – fortan YouTube-Videos. Seine Inhalte drehten sich zunächst um Gaming, dann um Lifestyle-Themen. Musik konnten seine Fans auch immer wieder von ihm genießen.

In den 2010ern gehörte KSFreak zu den Skandal-YouTubern . Er drehte regelmäßig Pranks und war für die Sexualisierung und das Beleidigen von Frauen in seinen Videos bekannt. Insgesamt konnte er über 2 Millionen Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal sammeln.

Ab 2022 kamen nur noch sehr sporadisch Videos auf seinem YouTube-Kanal, denn gemeinsam mit anderen YouTubern fand er schließlich heraus, dass man sein Einkommen als Selbstständiger versteuern muss. Es häufte sich so eine sehr hohe Summe an Steuerschulden bei KSFreak an, sodass er seine Karriere als YouTuber herunterfahren und normal arbeiten gehen musste.

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Trotzdem bin ich dankbar

Wie geht es KSFreak heute? In seinem neuesten YouTube-Video So lebe ich heute | Ksfreakwhatelse erzählt der ehemalige YouTuber davon, wie es ihm aktuell geht. Stolz zeigt er seine Wohnung, in der er mit seiner Frau und seinem Kind lebt. Immer wieder präsentiert er Stellen in seinem Zuhause, die er selbst handwerklich fabriziert hat.

Er widmet auch einige Worte direkt an seine Zuschauer:

Wisst ihr, Freunde, auch wenn ich heute nicht mehr diesen Hype, Millionen von Aufrufen und das Geld habe, trotzdem bin ich dankbar. Dankbar, dass ihr mir diesen Weg damals ermöglicht habt, weil so konnte ich mich in all dem Chaos selbst finden. So bleibt mir nach all dieser Zeit eine große Erkenntnis und zwar, dass es Wichtigeres gibt im Leben. Seid dankbar für das Leben, das ihr gerade leben dürft, und seid zufrieden, weil wer zufrieden ist, ist reich.



– KSFreak auf YouTube (ab 00:29)

Was will KSFreak zukünftig machen? Mittlerweile arbeitet KSFreak nur noch 4 Tage die Woche, womit er einen Tag in der Woche für seine Selbstständigkeit übrig hat. Diesen Tag möchte er zukünftig nutzen, um auf Twitch zu streamen. Seinen YouTube-Kanal bezeichnete er in einem anderen Video als tot , wenn man die Aufrufzahlen betrachtet (Quelle: YouTube), weswegen er Content Creation erstmal nicht hauptberuflich machen möchte.

Das Streamen auf Twitch will er ganz ohne Druck versuchen und schauen, wohin die Reise führt. KSFreak ist der Meinung, dass Entertainment immer noch eine seiner größten Stärken ist, die er nutzen möchte. Zukünftig können Zuschauer ihn also auf Twitch live verfolgen.

Was sagt ihr zu KSFreak? Habt ihr ihn damals geschaut und wie findet ihr seine Entwicklung? Schreibt es uns in die Kommentare!

Auch zwei andere YouTuber sind vor Kurzem auf die Plattform zurückgekehrt. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: 2 Urgesteine von YouTube Deutschland sind gerade fast zeitgleich zurückgekommen, ohne sich abgesprochen zu haben