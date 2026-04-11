2 Urgesteine des deutschen YouTube sind gerade fast zeitgleich zurückgekommen, ohne sich abgesprochen zu haben

Die 2 deutschen YouTuber MrTrashpack und HerrNewstime feiern zeitgleich ihr Comeback mit ihren News-Formaten. HerrNewstime verabschiedete sich vor 3 Jahren von YouTube und MrTrashpack sogar vor 5 Jahren. Für ihre Wiederkehr sprachen sich die beiden nicht ab.

Wer sind die Urgesteine? Es geht um die YouTuber MrTrashpack und HerrNewstime. Sie beide sind News-YouTuber und sie sprachen in ihren YouTube-Videos über die neuesten Entwicklungen im deutschen YouTube-Kosmos. In den 2010er-Jahren waren sie feste Mitglieder im Ensemble der größten deutschen YouTuber.

MrTrashpack lud seine ersten Folgen seines News-Formats WuzzUp im Jahr 2011 hoch. Er gehört somit zu den ersten Generationen der deutschen YouTuber. In WuzzUp sprach MrTrashpack über die neuesten YouTube-Uploads und Beefs.

Außerdem verteilte er für eine gute Aktion den Win der Woche und für schlechte Aktionen den Fail der Woche . Am Ende einer Folge stellte MrTrashpack noch den Kanal der Woche vor, wo er seine Plattform für kleinere YouTube-Kanäle zur Verfügung stellte.

HerrNewstime startete seine Karriere als News-YouTuber etwas später, nämlich im Jahr 2016. Sein Image war schnell klar: Er war der News-YouTuber, der extrem schnell neue Entwicklungen in der YouTube-Szene zu einem News-Video verarbeitete. Deswegen prangt auch ein Bild von HerrNewstime als Flash auf seinem YouTube-Kanalbanner.

Sein Signature-Spruch: Die Ereignisse überschlagen sich mal wieder . Ein Spruch, der seitdem im deutschen YouTube-Kulturgut verankert ist und immer wieder von anderen deutschen Content Creatorn genutzt wird.

Zu der Zeit von MrTrashpack und HerrNewstime galt Gronkh als der größte deutsche YouTuber auf der Plattform:

Video starten Gronkh, der Mann mit der Stimme – Karriere und Leben von Deutschlands bekanntestem Let’s-Player

Beste Entscheidung, die ich hätte treffen können

Wieso hörten die beiden YouTuber auf? MrTrashpack stellte sein News-Format vor ungefähr 5 Jahren ein, HerrNewstime folgte vor ungefähr 3 Jahren. Bei MrTrashpack war der Grund, dass er sinkende Aufrufzahlen und Zuschauer hatte. Er versuchte sich dann an Shortform-Content auf unter anderem TikTok und an Musik unter dem Pseudonym Trashmann .

Auch bei HerrNewstime war schließlich die Luft raus. Das regelmäßige Berichten über YouTube-Drama bereitete dem YouTuber irgendwann keine Freude mehr.

Während der Abwesenheit von MrTrashpack und HerrNewstime füllte der YouTuber Streaven die Lücke der beiden Content Creator. Er startete seine YouTube-News-Karriere im Jahr 2024.

Streaven berichtete in seinem News-Format auch über die Rückkehr von MrTrashpack und HerrNewstime und bezeichnete die beiden amüsiert als „2 News Newcomer“ (Quelle: YouTube).

Warum kommen die beiden zurück? Auch wenn die beiden Comebacks wie abgesprochen wirken, so ist dem nicht so. Das bestätigte HerrNewstime in seinem neuesten YouTube-Video.

HerrNewstime hielt seine Comeback-Begründung relativ vage. Er meinte, er habe wieder Motivation, Videos zu veröffentlichen . Was genau die Gründe dafür sind, benennt der YouTuber allerdings nicht weiter. Abschließend beschreibt er seine Rückkehr mit: „Auf der anderen Seite kann man sagen, wir haben hier früher Breaking News gemacht und das kann man eigentlich auch weitermachen“ (Quelle: YouTube ab Minute 00:46).

MrTrashpack beschrieb sein Comeback so:

Über 5 Jahre war dieses Format nun weg vom Fenster und ich sage euch ganz ehrlich: das war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Ich habe so die Möglichkeit bekommen, mich nochmal neu zu erfinden, durfte riesige Erfolge mit diesem neuen Content feiern, hab viel über mich selbst gelernt in der Zeit, und jetzt möchte ich diesem völlig kaputten Kanal neues Leben einhauchen.



– MrTrashpack auf YouTube ab Minute 00:37)

Zukünftig kann sich die YouTube-Community also wieder auf die News-Videos freuen, die sie auch in der Vergangenheit so gerne geschaut hat. Insgesamt nimmt die Community die Comebacks der beiden Urgesteine auch sehr positiv auf. Die Kommentare unter den YouTube-Videos sind nostalgisch und erfreut.

Was haltet ihr von den Comebacks von MrTrashpack und HerrNewstime? Habt ihr sie damals geschaut und guckt ihr sie jetzt wieder? Schreibt es uns in die Kommentare!

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