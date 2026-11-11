Superman hat einmal Thors Hammer Mjölnir gefangen und bewiesen, dass er stärker als die Helden von Marvel ist

Das ewige Duell zwischen den Helden von DC und Marvel wurde in einer Geschichte zumindest teilweise geklärt, als ausgerechnet Superman klarstellte, dass in Sachen Macht wenige Grenzen gesetzt sind.

Fans der beiden Comic-Häuser Marvel und DC streiten sich schon lange um die Frage, wer nun die mächtigeren Helden im Angebot hat. Besonders die Teams Justice League und Avengers eignen sich gut zum Vergleich.

In verschiedenen Universen gab es jeweils unterschiedliche Zusammensetzungen und Machtverhältnisse, weswegen eine klare Antwort vermutlich schwierig scheint. In einem Aufeinandertreffen zwischen Helden von Marvel und DC hat Superman jedoch mit einer Aktion bewiesen, dass er mächtiger als der Rest ist – und seine Welt allgemein mehr bereithält, als man denkt.

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Der legendäre Hammer als Machtdemonstration

Um welches Treffen geht es? Die Comicreihe „JLA/Avengers“ von Kurt Busiek und George Pérez erschien zwischen 2003 und 2004 in vier Ausgaben.

Darin kommt es zu einem Crossover, bei dem die Helden erst in ihren Welten gegen die Konkurrenz antreten, ehe die wahre Bedrohung durch das kosmische Wesen Krona klar wird und man sich dagegen verbündet.

Im Verlauf der Streitigkeiten kommt es zu einem aufsehenerregenden Moment: Thor attackiert Superman mit seinem legendären Hammer Mjölnir. Nur wer würdig ist, darf den Hammer aufheben und führen, was neben Odin und Thor nur wenigen anderen Charakteren von Marvel gelang.

Und was macht Superman? Er fängt den Schlag des Hammers scheinbar mühelos auf. Thor ist überrascht und fragt, wie das möglich sein kann. Worauf Superman salopp antwortet, dass die Skala der Macht in seiner Welt „bis elf“ reicht. Mit anderen Worten: In der Welt von DC geht wahre Macht noch weiter als bei Marvel.

Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, schleudert Superman Mjölnir kurzerhand zurück und knockt Thor damit aus. Mit dieser Machtdemonstration untermauert der Mann aus Stahl seine Position im Universum.

Doch auch seine Kollegen von der Justice League sind in Sachen Stärke enorm mächtig. Neben Superman gehören in der Geschichte auch Wonder Woman, The Flash, Captain Atom oder der enorm starke und vielleicht unterschätzte Martian Manhunter zum Team. Letzterer wurde von Superman höchstpersönlich als das mächtigste Wesen auf der Erde bezeichnet.

In verschiedenen anderen Geschichte erzielten einige der Figuren ein Macht-Niveau, das absurd scheint. Ein Beispiel: Superman Prime One Million aus der Zukunft ist im Grunde wie ein Gott, kann Leben erschaffen und gilt als quasi unbesiegbar.

Die Konkurrenz von Marvel muss da mithalten. Allerdings birgt der ständige Wettlauf, wer nun die stärkeren Helden hat, rein erzählerisch eine Gefahr: je mächtiger und unbesiegbarer ein Charakter ist, desto uninteressanter wird er in den meisten Fällen.

Schwächen und Fehler führen zu spannenden Figuren, Götter tendieren dazu, langweilige Kraftpakete zu sein. Oder wie seht ihr das? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Ob die Helden von Marvel oder DC nun stärker sind, ist am Ende wohl je nach Geschichte abhängig. Was Mjölnir betrifft, gibt es eine spannende Anekdote: Ein Mitglied der Avengers hätte den Hammer von Thor schon immer nutzen können, doch er war einfach zu nett



