Marvel-Legende Stan Lee erschuf für DC eine neue Justice League, in der Batman ein Wrestler ist

Stan Lee war einer der bekanntesten Köpfe hinter zahlreichen Figuren und Geschichten von Marvel. Einmal ging er jedoch zur Konkurrenz und dachte sich alternative Versionen bekannter Helden wie Batman oder Superman aus.

Marvel hatte im Konkurrenzkampf gegen DC jahrzehntelang eine wichtige Waffe: Stan Lee. Der Schöpfer von Ikonen wie Iron Man, Hulk oder Spider-Man verstarb im Jahr 2018, schuf aber unzählige Figuren, die heute so gut wie jedes Kind kennt.

Umso verwunderlicher ist es, dass er 2001 eingeladen wurde, sich eine Comic-Reihe für DC auszudenken. Das Ergebnis waren 13 Ausgaben von „Just Imagine…“, eine Serie an Geschichten, die sich mit den bekanntesten Helden von DC beschäftigten.

Anstatt Altbekanntes aufzuwärmen, dachte Stan Lee die Charaktere und ihren Hintergrund neu und erschuf eine völlig eigene, besondere Justice League.

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Nichts bleibt so, wie es war

Was stellte Stan Lee mit Batman & Co. an? DC überließ der Comic-Legende völlige künstlerische Freiheit. Er durfte mit den bekannten Figuren anstellen, was er wollte. Und das tat er, übrigens in vollem Bewusstsein, dass ein Charakter wie Superman anfangs Inspiration für ihn selbst war.

Im Grunde gab Lee den Mitgliedern der Justice League neue Identitäten. So wurde Batman ein afroamerikanischer Wrestler namens Wayne Williams, der gemeinsam mit einem Wissenschaftler namens Frederick Grant verdeckt arbeitet.

Superman ist ein kryptonischer Polizeibeamter und heißt hier Salden. Während er einen Kriminellen verfolgt, schickt dieser sich selbst und den Polizisten per Teleport auf die Erde.

Wonder Woman hört auf den Namen Maria Mendoza und arbeitet als Aktivistin. Beim Besuch einer Inka-Stätte findet sie antike Artefakte, die ihr mystische Kräfte verleihen.

The Flash ist eine junge Frau namens Mary Maxwell, die genetischen Experimenten ausgesetzt ist, Robin ein Teenager, der vom Schurken Darrk beauftragt wird, Batman zu töten.

Stan Lee lieferte mit seiner Neuinterpretation einen frischen Ansatz für die altbekannten Helden. Im gemeinsamen Finale der Comic-Reihe arbeitet die (noch nicht so benannte) Justice League schließlich zusammen, um sich gegen die düsteren Pläne von Darrk zu stellen. Nach dem verdienten Sieg wird die Truppe auch offiziell zur Justice League in diesem Universum.

Wer etwas Fantasie beweist, kann mit den Comic-Welten von DC und Marvel so einiges anstellen. Stan Lee hat die Chance damals gut genutzt. Habt ihr die Bände gelesen und euch eine eigene Meinung gebildet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Die Marvel-Legende hatte einiges Mitspracherecht: Ein Held von Marvel musste 41 Jahre tot bleiben, weil Stan Lee ihn einfach nicht ausstehen konnte

