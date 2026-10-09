Warframe: Icebind – Alles zum Modus, den Binds, Rewards und mehr in der Übersicht

Warframe hat seinen schwierigsten Inhalt jemals bekommen, erinnert an Modus, für den Destiny verehrt wurde

Warframe hat die härteste Herausforderung in seiner Geschichte bekommen. Das Spielkonzept des neuen Inhalts erinnert an die Raids aus Destiny.

Was ist das für ein Inhalt? Warframe hat am 7. Oktober 2026 die neue Missionsart „Icebind“ bekommen, die bisher schwierigste Herausforderung, die das Spiel zu bieten hat. Alle Gegner sind „Level 999+“ und es werden 6 Spieler zum Spielen benötigt. Es gibt kein Matchmaking und jeder Warframe darf im Team nur 1 × vorkommen.

Außerdem gibt es in Icebind verschiedene Restriktionen und Modifier, die den Schwierigkeitsgrad weiter erhöhen. So gibt es beispielsweise keine Self-Revives, Gegner haben erhöhte Lebenspunkte, Schilde und Rüstungen, der Bleedout-Timer wird mit jedem Revive kürzer, eure Companions erholen sich langsamer und eure Cooldowns sind erhöht.

Wenn ihr alle wichtigen Infos zu Icebind auf einen Blick möchtet, schaut in unsere Übersicht auf Seite 2.

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Wichtig sind zudem die Sidequests, die Koordination innerhalb des Teams erfordern, weil ansonsten die gesamte Mission scheitert. Hiervon könnt ihr 3 Stück pro Run abschließen und euch sogenannte Frozen Keys zum Öffnen von Kisten sichern.

Durch die Teamgröße, die verschiedenen Restriktionen und Modifier und die benötigte Absprache des Teams bei den Sidequests erinnert der Modus an eine Mini-Version der Raids von Destiny, für die der Loot-Shooter seit Jahren verehrt wird.

Icebind bietet harte Herausforderungen, aber belohnt euch dafür mit Loot

So funktioniert der Modus: Um eine Runde „Icebind“ zu starten, müsst ihr auf Yuvan Peak mit Cephalon Melica sprechen und „Ring a Cryobell“ auswählen. Cryobells sind mit den Raid-Bannern aus Destiny vergleichbar. Ihr habt davon jede Woche drei verfügbar und benötigt sie, um einen Icebind-Durchlauf zu starten. Beim Start werdet ihr wiederum gefragt, welchen Cryobell ihr läuten lassen wollt.

Mit der Wahl eurer Cryobells legt ihr euren Personal-Bind fest. Dabei handelt es sich um einen persönlichen Modifier, der euch während des Durchlaufs begleitet. Ein paar Beispiele für persönliche Binds sind:

Performance Anxiety – Ein Scheinwerfer verfolgt dich. Das Töten von Gegnern im Lichtstrahl fügt dir Schaden zu, der mit jedem Kill ansteigt.

Firewalker – Für jeden am Boden zurückgelegten Meter nimmst du über Zeit steigenden Hitzeschaden. Springen oder Fliegen reduziert diesen Schaden.

Lethargic Shields – Verzögerung der Schild-Regeneration um 500 % erhöht.

Außerdem legt ihr mit der Wahl eurer Cryobell fest, auf welche Missions-Art das Team anschließend voten kann. Hier stehen euch bekannte Missionen aus Warframe zur Auswahl, darunter etwa Survival, Mobile Defense oder Disruption.

Schließt ihr die Mission ab, bekommt ihr einen „Crested Frozen Key“, mit dem ihr im Anschluss eine Crested Frozen Chest öffnet. Diese enthalten verschiedene Rewards wie garantierte Kuva oder – mit etwas Glück – Omni Forma, Riven Transmuter und mehr (vgl. warframe .com).

Wollt ihr zusätzlich bis zu drei „Frozen Keys“ abgreifen, um „Frozen Chests“ zu öffnen, könnt ihr Sidequests abschließen. Insgesamt könnt ihr fünf verschiedene Objectives erhalten:

Lockbox – Sammle Chiffren von besiegten Gegnern und bringe sie zur Lockbox, um sie zu knacken.

Cryothermia – Neutralisiere einen Kälte-Kern, indem ihr ihn haltet, während er eurer Gesundheit immer höheren Schaden zufügt.

Indomitable Ice – Lade Eiskristalle durch konzentriertes Feuer auf.

Entropy Orb – Versammelt euch um die Kugel und weicht ihren schadenverursachenden Impulsen aus.

Signal Chain – Verbindet einen Energiestrahl von einem Punkt zum anderen, indem ihr eure Warframes nutzt.

Stellt beim Start einer Sidequest jedoch sicher, dass alle Teammitglieder bereit sind. Solltet ihr nämlich bei einer solchen Nebenaufgabe scheitern, gilt die gesamte Mission als verloren und ihr müsst von vorne beginnen. Schließt ihr eine Sidequest allerdings erfolgreich ab, erwartet euch aus der Frozen Chest erneut garantiertes Kuva sowie die Möglichkeit auf Forma, 200 Vosfor und andere Rewards.

Was haltet ihr von dem Modus? Klingt er für euch interessant oder hättet ihr lieber richtige Raids, wie ihr sie aus Destiny kennt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

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