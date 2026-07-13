Warframe kündigt quasi Warframe 2.0 an: Das größte Update in der Geschichte des Spiels verspricht sogar neue Sternenkarte

Das neueste Update von Warframe bringt ein neues Sternensystem mit Cyberpunk-Detektiv-Story und ebnet den Weg für Warframe 2.0

Was ist das für ein Update? Bei der TennoCon 2026 hat Digital Extremes das wohl größte Update in der Geschichte von Warframe angekündigt, mit dem die Geschichte des Sci-Fi-MMOs 2026 fortgeführt wird und das den Weg für ein Warframe 2.9 ebnet.

Das Update führt in das bisher durch Spieler unbetretene neue Sternensystem Tau, auf das Fans schon seit etwa einem Jahrzehnt warten. Es ist das Heimat-System der Sentients, einer Hauptantagonisten-Fraktionen des Spiels.

Tau wird eine eigene Sternenkarte haben, die zum Release des Updates mit zwei bereisbaren Regionen erscheint. Da die Sternenkarte als Navigationssystem zwischen Planeten und Missionen eine zentrale Rolle im Spiel einnimmt, ermöglicht eine zweite Sternenkarte, etliche neue Regionen zu veröffentlichen.

Außerdem bringt das Update wie gewohnt einen neuen Warframe, den ihr während des neuen Story-Kapitels verkörpern werdet.

Video starten Digital Extremes zeigt Warframe: tau in einem neuen Trailer auf der TennoCon 2026 Autoplay

Noir-Detektiv im einer Cyberpunk-City

Worum geht es in dem Update? Im Tau-System geht es in die Stadt „Fornax“, die im Cyberpunk-Stil gestaltet ist und in der Albrecht Entrati auf die Rückkehr der Tenno wartet.

In Fornax müsst ihr in einer Art Detektiv-Story den skrupellosen Verbrecherboss „Hunra“ aufhalten, der die Stadt mit einer abhängig machenden Substanz namens „Bloom“ und einem Netzwerk aus Schmugglern und Vollstreckern beherrscht. Dabei schlüpft ihr in die Rolle des neuen Warframes „Brysko“, der gemeinsam mit Entrati die kriminelle Unterwelt infiltriert.

Die Story ist dabei vom Noir-Genre (Filme wie Blade Runner, Memento, Sin City) inspiriert, was sich auch in den Charaktereigenschaften des neuen Warframes zeigt: Er wird als Noir-typischer zynischer Antiheld beschrieben, der in inneren Monologen einen ehrhaften Ethos offenbart, aber trotzdem nicht davor zurückschreckt, härtere Mittel zu verwenden, wenn es die Situation erfordert.

Bryskos charakteristische Waffen spiegeln dabei den Typus des Noir-Antihelden wider: Er hat einen Schlagring, explosive Spielkarten und einen Revolver.

So kommt die Ankündigung des Updates an: Auf Reddit und YouTube kommt der erste Blick auf das Update richtig gut an. Viele Fans lieben die Idee einer Noir-Detektiv-Story im Cyberpunk-Setting in Warframe, andere freuen sich, dass es endlich nach Tau geht.

Zudem zeigen sich einige Nutzer auch von dem Ausmaß des Updates beeindruckt. Auch unter den Fans wird es aufgrund der neuen Sternenkarte, die den Weg für viele neue Planeten ebnet, bereits als Warframe 2.0 bezeichnet.

Was haltet ihr von dem Update? Findet ihr die Prämisse und das Setting interessant? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Warframe bekommt regelmäßig neue Inhalte. Falls ihr noch etwas im Rückstand seid, kann ich euch empfehlen, das Sci-Fi-MMO mal auf einem Handheld oder einem mobilen Gerät zu testen. Mir macht das überraschend viel Spaß und hilft es, den Grind zu genießen. Mehr dazu hier: Ich besitze einen Gaming-PC für 2.000 Euro, aber dank eines Gadgets für 10 Euro habe ich endlich Spaß an Warframe